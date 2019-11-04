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Александр Глеб. Анонс программы «В людях»

05.11.2019 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы

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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» завершил выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Глеб. Анонс программы «В людях»

Непреодолимой для нас оказалась стадия 1/8 финала. Здесь мы дважды проиграли испанской «Барселоне». И если на выезде случился форменный разгром 0:5, то дома белоруски выглядели весьма неплохо. Но класс есть класс – поражение 1:3.

Александр Глеб. Анонс программы «В людях»

Владимир Рева, главный тренер женской команды ФК «Минск»:
До 70-й минуты мы очень хорошо держали структуру, учитывая те ошибки, которые были в первой игре, учли в плане перекрывания зон. В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли себе эти голы.

Александр Глеб. Анонс программы «В людях»

 
Теги: Минск
 
 
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Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы window.Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 239538, containerId:...
 
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