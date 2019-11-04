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В большие выходные изменится график работы учреждений здравоохранения Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В большие ноябрьские выходные изменится график работы учреждений здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
7 ноября столичные больницы будут функционировать в режиме праздничного дня, в пятницу – как обычно, в эту и следующую субботу также без изменений, а в воскресенье – по графику выходного дня.
7 ноября – праздничный день и для поликлиник, станций переливания крови, а также аптек. 8 и 9 – они будут работать по субботнему графику, а 10-го – как в выходной. В следующую субботу для всех учреждений будет обычный рабочий день.
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Новости Беларуси. В большие ноябрьские выходные изменится график работы учреждений здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 7...
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