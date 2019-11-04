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Михаил Захаров: «Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На этой неделе начался сбор национальной хоккейной команды перед Турниром четырех, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это первый сбор нашей дружины в этом сезоне, к тому же под руководством нового главкома – Михаила Захарова. На этом кэмпе присутствуют 24 игрока экстралиги, 8 «зубров».
Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
С 7 по 9 ноября белорусы сыграют в Лиепае, где их соперниками будут сборные Франции, Словении и Латвии.
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Новости Беларуси. На этой неделе начался сбор национальной хоккейной команды перед Турниром четырех, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это первый сбор нашей...
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