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Михаил Захаров: «Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги»

05.11.2019 18:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На этой неделе начался сбор национальной хоккейной команды перед Турниром четырех, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это первый сбор нашей дружины в этом сезоне, к тому же под руководством нового главкома – Михаила Захарова. На этом кэмпе присутствуют 24 игрока экстралиги, 8 «зубров».

«Тренер, который работает только со сборной – это неправильно». Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею

Михаил Захаров: «Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги»

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Все мы этих хоккеистов знаем. Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги. Можно сказать, у них нет таких слабых команд. По крайней мере люди, которые здесь из первых ведущих команд на этом сборе, они сопоставимы игрокам Высшей лиги.

С 7 по 9 ноября белорусы сыграют в Лиепае, где их соперниками будут сборные Франции, Словении и Латвии.

Михаил Захаров: «Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги»

Михаил Захаров: «Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги»

Михаил Захаров: «Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги»

Люди в материале: Михаил Захаров
 
 
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Новости Беларуси. На этой неделе начался сбор национальной хоккейной команды перед Турниром четырех, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это первый сбор нашей...
 
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