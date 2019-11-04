Михаил Захаров: «Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На этой неделе начался сбор национальной хоккейной команды перед Турниром четырех, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это первый сбор нашей дружины в этом сезоне, к тому же под руководством нового главкома – Михаила Захарова. На этом кэмпе присутствуют 24 игрока экстралиги, 8 «зубров».

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Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Все мы этих хоккеистов знаем. Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги. Можно сказать, у них нет таких слабых команд. По крайней мере люди, которые здесь из первых ведущих команд на этом сборе, они сопоставимы игрокам Высшей лиги.

С 7 по 9 ноября белорусы сыграют в Лиепае, где их соперниками будут сборные Франции, Словении и Латвии.











