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Нетрезвый водитель устроил погоню в Минске, а потом врезался в три автомобиля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дорожная погоня во Фрунзенском районе. Несколько экипажей ГАИ преследовали гонщика на Volkswagen, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Виляющее из стороны в сторону авто автоинспекторы заметили ещё на проспекте Пушкина – водитель двигался в направлении Притыцкого. Многочисленные требования остановиться водитель проигнорировал, свернув на Ольшевского.
В итоге любитель быстрой езды не справился с управлением и врезался сразу в три автомобиля. Нарушителя задержали. В крови обнаружено около 2-х промилле алкоголя.
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Новости Беларуси. Дорожная погоня во Фрунзенском районе. Несколько экипажей ГАИ преследовали гонщика на Volkswagen, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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