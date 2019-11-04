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900 бутылок алкоголя подняли со дна Балтийского моря: судно с грузом затонуло в 1917 году

05.11.2019 17:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дайверы подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок редкого алкоголя. 600 из них наполнены коньяком, 300 – ликером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ящики с горячительными напитками пролежали под водой более века.

В 1917 году шведский корабль должен был доставить их в Петроград, однако в пути его задержала немецкая подлодка. Поскольку в то время алкоголь являлся контрабандой, экипаж решил затопить судно.

900 бутылок алкоголя подняли со дна Балтийского моря: судно с грузом затонуло в 1917 году

900 бутылок алкоголя подняли со дна Балтийского моря: судно с грузом затонуло в 1917 году

Впервые обломки шведского парохода были обнаружены в 1999 году, но на тот момент погружение было невозможным. Сейчас ценный груз удалось поднять со дна с помощью роботов. Несколько бутылок спиртного отправят на экспертизу в Россию и Швецию. По мнению экспертов, стоимость одной бутылки коньяка на аукционе может принести от 5 до 10 миллионов долларов.

900 бутылок алкоголя подняли со дна Балтийского моря: судно с грузом затонуло в 1917 году

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Дайверы подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок редкого алкоголя. 600 из них наполнены коньяком, 300 – ликером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ящики с...
 
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