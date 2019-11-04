900 бутылок алкоголя подняли со дна Балтийского моря: судно с грузом затонуло в 1917 году

Источник материала: СТВ

Дайверы подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок редкого алкоголя. 600 из них наполнены коньяком, 300 – ликером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ящики с горячительными напитками пролежали под водой более века.

В 1917 году шведский корабль должен был доставить их в Петроград, однако в пути его задержала немецкая подлодка. Поскольку в то время алкоголь являлся контрабандой, экипаж решил затопить судно.









Впервые обломки шведского парохода были обнаружены в 1999 году, но на тот момент погружение было невозможным. Сейчас ценный груз удалось поднять со дна с помощью роботов. Несколько бутылок спиртного отправят на экспертизу в Россию и Швецию. По мнению экспертов, стоимость одной бутылки коньяка на аукционе может принести от 5 до 10 миллионов долларов.



