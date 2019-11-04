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Киану Ривз впервые за десять лет вышел в свет с возлюбленной. Что о ней известно?

05.11.2019 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Киану Ривз ничего не рассказывал о своей личной жизни в течение около десяти лет. А чувства на красной ковровой дорожке актер вообще никогда не демонстрировал.

Но все изменилась на прошлой неделе, сообщает Daily Mail. 55-летний Киану Ривз вышел в свет с художницей Александрой Грант. Пара появилась на гала-вечере в Лос-Анджелесе.

Киану Ривз впервые за десять лет вышел в свет с возлюбленной. Что о ней известно?

Влюбленные держали друг друга за руки, позировали перед фотографами. Для выхода актер выбрал черный костюм, рубашку и галстук, а Александра – темно-синее платье без рукавов.  

Сообщается, что актер и художница знакомы давно. Они вместе работали над двумя книгами стихов Киану Ривза – Александра отвечала за визуальную часть сборников. С 2017 года Грант и Ривз являются владельцами издательства.  

Киану Ривз впервые за десять лет вышел в свет с возлюбленной. Что о ней известно?

Александре Грант 46 лет. Она родилась в Огайо и работает в области искусства. Ее работы выставляются в престижных музеях по всему миру.

С детства Александра часто переезжала – она жила в Мексике, Испании, Франции. Она основала благотворительный проект, который продает оригинальные произведения искусства, а вырученные деньги идут на помощь некоммерческим организациям.

Киану Ривз впервые за десять лет вышел в свет с возлюбленной. Что о ней известно?

Впервые сотрудничать с Ривзом художница начала в 2011 году. Но на публике пара появлялась лишь в качестве друзей.  

Ранее Киану Ривз признался, что никогда не станет отцом – здесь подробнее

Люди в материале: Киану Ривз, Александра Грант
 
 
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Киану Ривз ничего не рассказывал о своей личной жизни в течение около десяти лет. А чувства на красной ковровой дорожке актер вообще никогда не демонстрировал. Но...
 
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