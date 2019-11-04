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Киану Ривз впервые за десять лет вышел в свет с возлюбленной. Что о ней известно?
Источник материала: СТВ
Киану Ривз ничего не рассказывал о своей личной жизни в течение около десяти лет. А чувства на красной ковровой дорожке актер вообще никогда не демонстрировал.
Но все изменилась на прошлой неделе,
Влюбленные держали друг друга за руки, позировали перед фотографами. Для выхода актер выбрал черный костюм, рубашку и галстук, а Александра – темно-синее платье без рукавов.
Сообщается, что актер и художница знакомы давно. Они вместе работали над двумя книгами стихов Киану Ривза – Александра отвечала за визуальную часть сборников. С 2017 года Грант и Ривз являются владельцами издательства.
Александре Грант 46 лет. Она родилась в Огайо и работает в области искусства. Ее работы выставляются в престижных музеях по всему миру.
С детства Александра часто переезжала – она жила в Мексике, Испании, Франции. Она основала благотворительный проект, который продает оригинальные произведения искусства, а вырученные деньги идут на помощь некоммерческим организациям.
Впервые сотрудничать с Ривзом художница начала в 2011 году. Но на публике пара появлялась лишь в качестве друзей.
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Киану Ривз ничего не рассказывал о своей личной жизни в течение около десяти лет. А чувства на красной ковровой дорожке актер вообще никогда не демонстрировал. Но...
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