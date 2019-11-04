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Кто-то принял за НЛО. Над Минском пролетел метеор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Редкое явление успели запечатлеть астрономы-любители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обычно снять на видео такие сюрпризы природы в городе непросто, но в этот раз повезло. В просветах на ночном небе, которые длились менее часа, можно было разглядеть яркую вспышку, которую многие сравнили с фигурой бегущего слона.
Метеоры были замечены не только в столице, но в других городах. Некоторые из них сияли почти минуту.
Последние такие явления в небе над Беларусью любители зафиксировали в сентябре. Многие приняли необычное свечение за НЛО.
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Новости Беларуси. Редкое явление успели запечатлеть астрономы-любители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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