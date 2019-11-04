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Сквозной проход между вагонами, USB-розетки и кондиционирование. Как выглядят новые электропоезда«Штадлер Минск»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые электропоезда могут начать курсировать в столичной подземке в первые месяцы 2020 года. Обкатывать продукцию предприятия «Штадлер Минск» специалисты планируют на второй ветке метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внутри состава все продумано до мелочей: сквозной проход между вагонами, USB-розетки для подзарядки электронных гаджетов, откидные сиденья для людей с ограниченными возможностями, вентиляция и кондиционирование.
Специальная конструкция кузова вагона со звукопоглощающими материалами обеспечивает низкий уровень шума даже на скорости около 80 км/час. Комплекс тестовых испытаний первый электропоезд уже прошел.
Филипп Бруннер, директор ЗАО «Штадлер Минск»:
Есть видеонаблюдение – внешнее и внутреннее. Внутри в каждом вагоне – 4. И это все доступно для машиниста. Кондиционер, конечно, отдельно в зоне для людей и в кабине машиниста. Он сам управляет климатом.
Еще одно новшество в данной модели – это телескопические трапы. Их смогут использовать на случай быстрой и безопасной эвакуации пассажиров. Всего парк метрополитена пополнится 10 новыми электропоездами. Часть из них появится уже в 2019 году.
Владимир Сотников, директор минского метрополитена:
Данные поезда будут эксплуатироваться периодически по второй линии метрополитена. Когда пройдет полный цикл обкатки подвижного состава, тогда будем поочередно пускать их на линию.
Оснащены новые электропоезда и системой автоведения. Это обеспечивает безопасность движения и снижает затраты электроэнергии. Сполна функция будет использоваться на третьей ветке метро, поскольку именно там и предусмотрена установка защитных барьеров на платформах.
Для первой и второй линий подземки необходимо полностью менять инфраструктуру. А это колоссальные денежные затраты. Однако вопрос специалисты прорабатывают.
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Сквозной проход между вагонами, USB-розетки и кондиционирование. Как выглядят новые электропоезда«Штадлер Минск»
Новости Беларуси. Новые электропоезда могут начать курсировать в столичной подземке в первые месяцы 2020 года. Обкатывать продукцию предприятия «Штадлер Минск»...
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