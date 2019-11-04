Румас пообещал, что рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем

Источник материала: Аргументы и факты

Премьер-министр Беларуси Сергей РУМАС прокомментировал петицию о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем. Ранее в Интернете появился соответствующий призыв.

По словам министра, вопрос о полноценном выходном дне без переносов рассматривался в правительстве, но поддержан не был, а вот про 31 декабря в этом контексте речи не велось. Сергей Румас пообещал посмотреть эту петицию и изучить вопрос.

Напомним, в 2019 году 31 декабря приходится на вторник, и это рабочий день. В среду, 1 января, официальный выходной, а рабочий день с четверга 2 января переносится на субботу, 4 января.