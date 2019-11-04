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Румас пообещал, что рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем

05.11.2019 19:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Румас пообещал, что рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем
Фото из открытых источников

Премьер-министр Беларуси Сергей РУМАС прокомментировал петицию о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем. Ранее в Интернете появился соответствующий призыв.

Румас пообещал, что рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем Почему 31 декабря – не выходной день?

По словам министра, вопрос о полноценном выходном дне без переносов рассматривался в правительстве, но поддержан не был, а вот про 31 декабря в этом контексте речи не велось. Сергей Румас пообещал посмотреть эту петицию и изучить вопрос.

Напомним, в 2019 году 31 декабря приходится на вторник, и это рабочий день. В среду, 1 января, официальный выходной, а рабочий день с четверга 2 января переносится на субботу, 4 января.

Сейчас в Интернете идет сбор подписей под петицией за то, чтобы 31 декабря, а также 1 и 2 января сделали государственными выходными без переносов. По состоянию на 6 часов вечера 5 ноября петицию подписали более 11 тыс. человек.

 
 
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Ранее на специализированном сайте появилась соответствующая петиция граждан.
 
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