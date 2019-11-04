Источник материала: Новости Волковыска

В 2020 году средняя зарплата по стране составит 1162 BYN. Об этом в ходе «нулевого» чтения проекта республиканского бюджета на 2020 год в Палате представителей сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, сообщает ОНТ.

«По заработной плате для реального сектора сохраняется обязательное требование по увязке темпов роста зарплаты и производительности труда. В целом по экономике средняя заработная плата в 2020 году составит 1162 белорусских рубля», – заявил премьер-министр.

Сергей Румас также напомнил, что целевой показатель по заработным платам бюджетников на следующий год составляет 80% от средней зарплаты по республике. При этом он пообещал, что основное внимание правительства будет сконцентрировано на предприятиях, где уровень средних зарплат до сих пор находится на значениях в 500-600 BYN.