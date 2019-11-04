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В Новополоцке водитель насмерть сбил 56-летнюю женщину на переходе

05.11.2019 19:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Новополоцке водитель насмерть сбил 56-летнюю женщину на переходе
УВД Витебского облисполкома

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 ноября около 7.30. 36-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался по улице Блохина.

В Новополоцке водитель насмерть сбил 56-летнюю женщину на переходе В Оршанском районе пешеход внезапно выскочил на дорогу и попал под фуру

В это время в районе дома №5 по нерегулируемому пешеходному переходу двигалась 56-летняя женщина. Водитель не успел вовремя затормозить и наехал на человека, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В результате аварии 56-летняя женщина получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия. По факту смертельного ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии. Сейчас сотрудники ГАИ ищут свидетелей и очевидцев аварии.

 
 
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