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Парень, который пытался отбить анархистов у милиции, почти не вылезает из СИЗО
Источник материала: Партизан
Святослав Баранович, осуждённый на 3 года лишения свободы за драку с милиционерами в штатском, почти не вылезает из штрафного изолятора. Уже больше года он не получает писем от родственников, ему не позволяют передать очки.
Сестра заключённого Наталья рассказала, что, скорее всего, это связано не с намеренным давлением на Барановича со стороны администрации исправительной колонии, а с его личной позицией, передает
"Он почти всё время сидит в изоляторе, но говорить о том, что его кто-то там прессует, — это нельзя. Святослав таким образом выражает свой какой-то протест, за что и получает, — рассказывает Еврорадио Наталья. — И писем он действительно не получает уже давно, больше года. Но если бы и получал, то вряд ли смог бы прочитать, потому что у него очень плохое зрение, а очки постоянно почему запрещают передавать".
С чем связан этот запрет, точно неизвестно, но вполне возможно, что очки нельзя передать человеку, который находится в штрафном изоляторе.
Также женщина отмечает, что Баранович сильно похудел, но состояние здоровья у него удовлетворительное. Он занимается собой и постоянно придумывает какие-то упражнения, чтобы поддерживать себя в форме.
Святослав Баранович отбывает наказание в ИК-1 в Новополоцке. Он осуждён за то, что после протестного "Марша недармоедов" в марте 2017 года попытался отбить группу анархистов у милиционеров в гражданской одежде. Одного из них Баранович ударил по голове — тот получил серьёзную травму.
В ходе следствия Баранович рассказал, что догадывался, что бьёт переодетого силовика. 12 марта 2018 г. суд Московского района Минска приговорил его к трём годам лишения свободы.
Баранович должен выйти на свободу в октябре 2020 года.
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Святослав Баранович, осуждённый на 3 года лишения свободы за драку с милиционерами в штатском, почти не вылезает из штрафного изолятора. Уже больше года он не...
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