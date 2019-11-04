Парень, который пытался отбить анархистов у милиции, почти не вылезает из СИЗО

"Еврорадио" . Сестра заключённого Наталья рассказала, что, скорее всего, это связано не с намеренным давлением на Барановича со стороны администрации исправительной колонии, а с его личной позицией, передает





"Он почти всё время сидит в изоляторе, но говорить о том, что его кто-то там прессует, — это нельзя. Святослав таким образом выражает свой какой-то протест, за что и получает, — рассказывает Еврорадио Наталья. — И писем он действительно не получает уже давно, больше года. Но если бы и получал, то вряд ли смог бы прочитать, потому что у него очень плохое зрение, а очки постоянно почему запрещают передавать".





С чем связан этот запрет, точно неизвестно, но вполне возможно, что очки нельзя передать человеку, который находится в штрафном изоляторе.





Также женщина отмечает, что Баранович сильно похудел, но состояние здоровья у него удовлетворительное. Он занимается собой и постоянно придумывает какие-то упражнения, чтобы поддерживать себя в форме.









Святослав Баранович отбывает наказание в ИК-1 в Новополоцке. Он осуждён за то, что после протестного "Марша недармоедов" в марте 2017 года попытался отбить группу анархистов у милиционеров в гражданской одежде. Одного из них Баранович ударил по голове — тот получил серьёзную травму.









В ходе следствия Баранович рассказал, что догадывался, что бьёт переодетого силовика. 12 марта 2018 г. суд Московского района Минска приговорил его к трём годам лишения свободы.





Баранович должен выйти на свободу в октябре 2020 года.