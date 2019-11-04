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Появился клип на песню, с которой Беларусь представят на детском «Евровидении»
Источник материала: Партизан
Елизавета Мисникова презентовала клип на песню «Пепельный». Именно с этим хитом она в этом году представит Беларусь на детском «Евровидение-2019».
Лиза учится в минской гимназии № 56, музыкой занимается пять лет — в музыкальной школе и вокальной студии Studioplay, в которой готовились к «Евровидению» бывшие участники конкурса Даниэль Ястремский, Хелена Мерааи, Руслан Асланов, пишет
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Елизавета Мисникова презентовала клип на песню «Пепельный». Именно с этим хитом она в этом году представит Беларусь на детском «Евровидение-2019».
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