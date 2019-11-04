ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси с 1 января уравняют минимальную зарплату и потребительский бюджет

05.11.2019 18:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси с 1 января уравняют минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей. Сейчас работающему на полную ставку наниматель не может платить меньше 330 рублей.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Беларуси составит 375 рублей. Такое решение содержится в постановлении Совета министров от № 582. Ее собираются уравнять с минимальным потребительским бюджетом, который с 1 ноября 2019 года на одного члена семьи из четырех человек в расчете на месяц составляет 372 рубля, пишет FINANCE.TUT.BY

Напомним, ранее премьер-министр Сергей Румас говорил, что «в правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня — не ниже минимального потребительского бюджета».


Минимальная заработная плата — это самый низкий допустимый размер оплаты труда для всех без исключения сфер деятельности. Если говорить проще, то меньше платить работнику нельзя. Конечно, в том случае, если он работает на полную ставку и выполняет нормативный объем работ. Платить меньше — это нарушение. Минимальная заработная плата в Беларуси устанавливается 1 января каждого года. Однако она может индексироваться и чаще в соответствии с экономической ситуацией в стране.

Минимальный потребительский бюджет — это сумма, которой должно хватить на приобретение набора товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Он утверждается ежеквартально. То есть с 1 февраля 2020 года сумма изменится. С 1 августа 2019 года минимальный потребительский бюджет был установлен на уровне 369 рублей 55 копеек.
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 января уравняют минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем мы интересны немецким инвесторам, рассказал в Бресте посол ФРГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика