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Макей в Швеции призвал ЕС приступить к работе над новым базовым соглашением с Беларусью

05.11.2019 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Макеей проводит рабочий визит в королевство Швеция. По приглашению министра иностранных дел Швеции и министра по вопросам международного сотрудничества в области развития Макей принял участие во встрече по случаю десятилетия Восточного партнерства, сообщает пресс-служба МИД.

Это первый в истории белорусско-шведских отношений рабочий визит главы МИД Беларуси в Королевство Швеция.

В мероприятии в шведской столице также участвовали руководители МИД других стран, охваченных данной инициативой Европейского союза, — Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины, заместитель Министра иностранных дел Польши и представители Европейской комиссии.

В своем выступлении Владимир Макей представил предложения Беларуси по развитию Восточного партнерства на период до 2030 года, обратил внимание на ключевые проблемы, стоящие перед этой инициативой. Подчеркнул, что Восточное партнерство «должно стать регионом стабильности и процветания, нацеленным на конкретные результаты». В таком случае, по мнению главы МИД, ЕС мог бы назвать инициативу успешной. Министр призвал Евросоюз и далее поддерживать переговоры о вступлении нашей страны в ВТО и приступить к работе над новым базовым соглашением (между Беларусью и Евросоюзом, — Прим. TUT.BY).


На данный момент стороны руководствуются соглашением, которое было заключено между СССР и Европейским экономическим сообществом в 1989 году. Экс-глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин ранее заявляла, что важным условием подписания соглашения является отмена в Беларуси смертной казни. МИД Беларуси и премьер-министр Сергей Румас не раз заявляли, что Минску и ЕС необходимо начать переговоры по базовому соглашению с ЕС.

Владимир Макей особо подчеркнул целесообразность упрощения Евросоюзом процедур доступа товаров из стран Восточного партнерства на европейский рынок, усиления производственной кооперации между европейскими компаниями и предприятиями из охваченных инициативой государств.

В этот же день в Риксдаге состоялась встреча Макея с председателем парламента Швеции Андреасом Нурленом. Во время беседы со спикером парламента, являющимся вторым высшим должностным лицом в Швеции после монарха, стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества двух стран, взаимодействия в рамках многосторонних региональных инициатив.
 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Макеей проводит рабочий визит в королевство Швеция. По приглашению министра иностранных дел Швеции и министра по вопросам международного сотрудничества...
 
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