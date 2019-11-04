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«Речь идет не об обувной фабрике». Президент Литвы призывает финнов помочь с безопасностью БелАЭС

05.11.2019 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Финляндию внести вклад в обеспечение безопасности строящейся в Островце БелАЭС.

Об этом он заявил во вторник во время официального визита в Хельсинки, сообщает Delfi.lt.

Президент Литвы отметил, что в Финляндии есть специалисты, которые могли бы помочь белорусам в повышении безопасности станции.

«Моя идея — воспользоваться вашим опытом в этой сфере, накопленным в Финляндии, у вас есть очень хорошие специалисты высокой квалификации, которые могут помочь Беларуси внедрить все необходимые предохранители или стандарты качества», — заявил Науседа на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинисте пресс-конференции.

По словам президента Финляндии, само собой разумеется, что нужно внедрять стандарты безопасности не только в Беларуси, но и на других строящихся АЭС в мире.

«Опыт финнов в вопросах атомной безопасности находится на высоком уровне, и я убежден, что он был бы полезным, если увидите в этом потребность …», — сказал Ниинистё.


«Но мы должны обладать волей, чтобы принять этот опыт», — добавил Науседа.

Президент Науседа сказал, что Литва обязана обеспечить безопасность электростанции еще до ее запуска и выразил удовлетворение тем, что об аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года пока можно вспоминать лишь по недавно появившемуся сериалу.

«Речь идет не об обувной фабрике, где можно применить любые требования качества во время процесса производства. Мы говорим об атомной станции в центре Европы», — подчеркнул литовский президент. «Я думаю, что мы не можем допустить функционирование потенциально опасной АЭС», — отметил он.

В Финляндии «Росатом» также участвует в планирующейся к строительству АЭС Ханхикиви-1 в западной части страны, в Пюхяйоки.
 
 
Ссылка на источник 24
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Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Финляндию внести вклад в обеспечение безопасности строящейся в Островце БелАЭС.
 
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