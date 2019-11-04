Румас рассказал, когда будут готовы «дорожные карты» по интеграции с Россией

«Мы работаем над тем, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам. У нас запланирован на 19 ноября союзный Совмин, мы с Дмитрием Медведевым договорились, что после него все время, сколько необходимо, сможем посвятить обсуждению дорожных карт», — сказал Сергей Румас.





По его словам, в обсуждении 19 ноября будут участвовать все министры, которые отвечают за сферы, где остались несогласованные позиции.





Глава правительства уточнил, что дорожные карты будут подписываться руководителями госорганов, программа действий по выполнению союзного договора — на уровне глав государств.

