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Путин пожаловался, что развал СССР ударил по русскому языку в Восточной Европе

05.11.2019 18:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку пожаловался на угасание русского языка в Восточной Европы после распада Советского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Путин не согласился со словами одного из участников заседания о том, что законы рынка ведут к вытеснению языков.

"Наоборот. Еще в советские времена во всей Восточной Европе активно изучали русский язык, потому что это было целесообразно и выгодно в непримитивном смысле этого слова знать русский язык - главным партнером был Советский Союз, и от этого знания зависела карьера", - сказал президент России.

После распада СССР, по его словам, интерес к русскому языку стал угасать, "и это угасание искусственно подогревается, потому что Россию опасаются сих пор".


Путин отметил, что сегодня попытки "искусственно, грубо, порой бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию".

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - сказал российский президент.

Путин сказал, что на России "лежит огромная ответственность за сохранение, развитие и распространение русского языка и литературы".
 
 
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку пожаловался на угасание русского языка в Восточной Европы после распада Советского Союза.
 
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