Путин пожаловался, что развал СССР ударил по русскому языку в Восточной Европе

Путин не согласился со словами одного из участников заседания о том, что законы рынка ведут к вытеснению языков.

"Наоборот. Еще в советские времена во всей Восточной Европе активно изучали русский язык, потому что это было целесообразно и выгодно в непримитивном смысле этого слова знать русский язык - главным партнером был Советский Союз, и от этого знания зависела карьера", - сказал президент России.





После распада СССР, по его словам, интерес к русскому языку стал угасать, "и это угасание искусственно подогревается, потому что Россию опасаются сих пор".









Путин отметил, что сегодня попытки "искусственно, грубо, порой бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию".