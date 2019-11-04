Не постеснялись. Xiaomi выпустила близнеца умных часов Apple Watch

Это первые умные часы от китайского гиганта, которые выпущены под брендом Xiaomi.





Устройство можно рассматривать как маленький смартфон, поскольку оно предоставляет полный список элементов для автономных вызовов: модуль eSIM, встроенный микрофон и динамик. Кроме того, Mi Watch поддерживает полный спектр беспроводных интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и даже NFC).





Часы Xiaomi работают с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI, основанным на Google Wear OS. В гаджете есть набор классических функций для умных часов, включая мониторинг сердечного ритма, возможность контролировать физическую активность и сон и отображать уведомления со смартфона. С часами можно слушать музыку, у них 4 ГБ встроенной памяти.





Xiaomi Mi Watch поставляется с квадратным сенсорным дисплеем, защищенным сапфировым стеклом. Очень похожее решение используется в умных часах Apple Watch. Задняя часть часов выполнена из керамики. Справа есть кнопка для навигации, многофункциональная кнопка и микрофон.





Слева у вас есть еще одно отверстие для микрофона и вентиляционное отверстие. Корпус Mi Watch имеет корпус из алюминиевого сплава с матовой отделкой, но он имеет более острые изгибы, чем Apple Watch. Внизу расположились контакты зарядного устройства и пульсометр.









Диагональ экрана составляет 1,78 дюйма, сердцем часов служит Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Часы доступны в нескольких цветах, кроме того, ремешки быстро меняются на новые. Этот носимый гаджет можно использовать для управления всеми устройствами умного дома.





Часы Mi Watch имеют собственный встроенный магазин приложений. Он будет предлагать 40 оптимизированных приложений для новых часов. Среди них популярные китайские приложения, такие как QQ, WeChat и другие. Благодаря NFC Mi Watch также может производить платежи в Китае.





Слухи о цене Xiaomi Mi Watch полностью подтвердились, они предлагаются за $185, то есть втрое дешевле Apple Watch. Но будет и специальная версия за $285.