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"Рисунки из тюрьмы": в Минске готовится выставка Алеся Пушкина

05.11.2019 17:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 ноября в 18.00 на образовательной площадке "Территория прав" в Минске откроется выставка художника Алеся Пушкина "Рисунки из тюрьмы".


Рисунок Алеся Пушкина, Сморгонь 2012 год

Она состоит из произведений, которые художник рисовал за решеткой во время арестов за перфомансы в 2012 году в Сморгони и Минске в защиту свободы выражения мнений. 

"Вот встретимся теперь, через несколько лет на выставке – и будем получать наслаждение от разговоров об Искусстве, Свободе, Творчестве, сохранении человечности и юмора в наше сложное время", – говорит Алесь Пушкин.

Одновременно с выставкой будет презентована книга-альбом рисунков Алеся Пушкина из серии "Тюремная литература".

Выставка организована Правозащитным центром «Весна» и Центром исследований гражданского общества Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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12 ноября в 18.00 на образовательной площадке "Территория прав" в Минске откроется выставка художника Алеся Пушкина "Рисунки из тюрьмы".
 
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