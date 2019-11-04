"Рисунки из тюрьмы": в Минске готовится выставка Алеся Пушкина





Рисунок Алеся Пушкина, Сморгонь 2012 год





Она состоит из произведений, которые художник рисовал за решеткой во время арестов за перфомансы в 2012 году в Сморгони и Минске в защиту свободы выражения мнений.





"Вот встретимся теперь, через несколько лет на выставке – и будем получать наслаждение от разговоров об Искусстве, Свободе, Творчестве, сохранении человечности и юмора в наше сложное время", – говорит Алесь Пушкин.





Одновременно с выставкой будет презентована книга-альбом рисунков Алеся Пушкина из серии "Тюремная литература".





Выставка организована Правозащитным центром «Весна» и Центром исследований гражданского общества Беларуси.