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С кондиционерами, розетками и видеонаблюдением: когда пустят новые поезда «Штадлер» в метро?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые электропоезда могут появиться в Минском метро уже в начале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обкатывать новинку планируют на второй ветке подземки. В новых поездах всё продумано до мелочей: USB-розетки, вентиляция, кондиционер. И главное – в новых вагонах будет тихо, даже на большой скорости. Парк метрополитена пополнится 10 новыми поездами.
Тише, технологичнее и удобнее – всё самое лучшее с умом в нём постарались объединить конструкторы и дизайнеры. Дабы угодить и пассажирам, и, конечно, машинистам. В образе составов – ничего лишнего. Сдержанно и со вкусом.
Александр Барановский, технический руководитель проекта:
Виктория Ходосок, корреспондент:
В новом пополнении городская подземка уж точно нуждалась. Срок службы действующих составов – 31 год. И многие из них порядком износились. Так, все звёзды и сошлись.
В 2017 Минский метрополитен вкупе со «Штадлер Минск» запускает совместный проект. Договор на производство и поставку 10 электропоездов: составов нового поколения. И выбор, кажется, неслучайным. Швейцарское качество и белорусский опыт – то, что особенно ценится на рынке. И об этом не раз говорил и глава государства.
Первых пассажиров новички на рельсах прокатят, предполагается, что уже совсем скоро: в первом квартале 2020 года. Обкатывать составы будут на второй ветке метро. Чтобы на будущей, третьей, курсировать уверенно. Здесь же, кстати, смогут пустить вход и систему автоведения.
Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
А ещё внутри вагонов довольно тихо, и даже на скорости около 80 километров в час. А всё благодаря использованным звукопоглощающим материалам.
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Новости Беларуси. Новые электропоезда могут появиться в Минском метро уже в начале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обкатывать новинку...
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