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22-летняя минчанка оформляла на коллег микрозаймы с их телефонов

05.11.2019 20:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

22-летняя минчанка оформляла на коллег микрозаймы с их телефонов
Фото из открытых источников

В милицию обратилась женщина. Она рассказала, что у нее и коллег внезапно образовались большие задолженности на счетах мобильных телефонов. У них были основания полагать, что к этому причастна их 22-летняя коллега, которая неоднократно брала мобильные телефоны для совершения звонков.

22-летняя минчанка оформляла на коллег микрозаймы с их телефонов Женщина оформляла кредиты на подруг и тратила их деньги

В ходе проверки информация подтвердилась. По сведениям ГУВД Мингорисполкома, на протяжении трех месяцев под предлогом совершения звонков фигурантка брала мобильные телефоны своих коллег, где при помощи сети Интернет активировала предоставляемую операторами сотовой связи услугу микрозайма (овердрафт) на сумму 100 рублей, а после переводила их на свой банковский счет.

Для того, чтобы коллеги не смогли узнать о происходящем, девушка покрывала часть задолженностей по займу из суммы, полученной от микрозайма, взятого на мобильный телефон уже другого коллеги. Узнать о наличии микрозайма потерпевшие смогли только после того, как на счету мобильных телефонов образовались задолженности. Общая сумма ущерба составила около 800 руб.

По данному факту проводится проверка. Действиям 22-летней минчанки будет дана правовая оценка.

 
 
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