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Путин предложил заменить «Википедию» энциклопедией

05.11.2019 20:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин уверен, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от «Википедии», сможет служить источником достоверной информации. Об этом сообщает ТАСС.


Фото: пресс-служба президента России

Такое мнение глава РФ высказал во вторник на заседании Совета по русскому языку, комментируя высказывание о том, что школьники зачастую пользуются непроверенными источниками информации, в том числе «Википедией».

«По поводу „Википедии“… лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — сказал Путин.

Он также поддержал идею провести экспертизу и сформировать перечень словарей, которые будут допущены к использованию в школах.

Тома Большой российской энциклопедии (БРЭ) в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 годы. Кроме того, в настоящее время одноименным издательством ведется работа по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.

 
 
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Тома Большой российской энциклопедии (БРЭ) в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 годы.
 
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