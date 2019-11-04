Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 28 октября по 3 ноября 2019 года

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Житель г. Мстиславля проявил невнимательность при заправке легкового автомобиля на городской заправке и сорвал шланг с бензоколонки. На 44-летнего водителя составлен административный протокол по ст. 18.22 ч. 1 КоАП Республики Беларусь. Ему грозит наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 0,5 базовой величины.

До Шуменич доехал автобусом, а дальше идти не смог, лежал на земле. Причиной такого поведения мстиславчанина стало алкогольное опьянение. Сотрудники милиции составили на мужчину административный протокол по ст. 17.3 ч. 1 КоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере до 8 базовых величин.

Фото из открытых источников.

Ресторан — это не боксёрский ринг. Сюда люди приходят, чтобы культурно отдохнуть, а не устраивать драки, как сделал в прошлую субботу гражданин М. из Мстиславля. Чтобы усмирить драчуна, работники заведения вызвали наряд милиции. 28-летнего индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности по ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях. Его ждёт наказание в виде штрафа в размере от 2 до 3 базовых величин или административный арест.

С 28 октября по 3 ноября зарегистрировано 25 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 27 человек.

Дмитрий ШАФЕРОВ, начальник отдела внутренних дел райисполкома.