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Брест объявил войну АБФФ. Клуб ответил на решение дисциплинарного комитета

05.11.2019 20:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев жестко прокомментировал tribuna.com сегодняшнее решение КДК АБФФ относительно прошедшего в воскресенье матча с «Шахтером» (1:1). Вспоминаем предысторию конфликта.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Считаем, что это попытка оказать давление на клуб. Накануне важных матчей в чемпионате Беларуси, где у клуба есть возможность показать один из лучших результатов в истории. Сегодня было заседание. Представителей «Динамо» отстранили от заседания, не дав ничего сказать по рассматриваемым вопросам.

Таким образом, мы не могли ни оспорить, ни внести какие-то комментарии. При принятии решения это ничего не учитывалось. Считаем, что со стороны АБФФ это какая-то травля. Не знаем, кому это нужно. Люди творят, что хотят. Видимо, они хотят войны. Они получат эту войну.

— Обжаловать будете?

— Безусловно. В рамках действующего футбольного законодательства. У нас есть на это право и время. Единственное, что смогли лишь на сайте увидеть само решение. Мы не знаем, как оно принималось. Протокола заседания у нас нет. В любом случае, будем это все запрашивать.

Посмотрим, чем руководствовались члены КДК, когда принимали это решение. После этого будем подавать апелляцию. Сейчас все мы, руководство и футболисты, мягко говоря, в шоке. Считаем, что нам решили объявить войну.

— В шоке от сумм?

— Нет, мы в шоке от общего подхода. Одного из ключевых игроков, Сергея Кисляка, дисквалифицировали на пять матчей. Это максимальное наказание по данной статье. По остальным статьям применили максимальные наказания.

Притом отклонив наше ходатайство на участие в заседании КДК. Нас пригласили на заседание, наши представители приехали из Бреста. Это неблизкий путь. А на рассмотрение вопросов их не допустили. Десять минут поговорили ни о чем и сказали нашим представителям, что они свободны. Расцениваем это как определенную издевку, — сказал Краснобаев.

Предыстория конфликта

Напомним, что по ходу воскресной встречи с солигорским «Шахтером» (закончилась со счетом 1:1) игроки брестского «Динамо» оскорбляли главного судью матча Виктора Шимусика, который, по их словам, не заметил игру рукой в штрафной площади «Шахтера» и не назначил пенальти, а в самой концовке поединка отменил гол брестчан.

После игры болельщики клуба бросали в сторону судьи посторонние предметы, а Сергей Кисляк пытался попасть в судейскую комнату и оскорблял главного судью.

Позже в программе «Судите с нами» Белорусская федерация футбола признала, что судья ошибочно не назначил пенальти. В остальных эпизодах он принимал верные решения.

Кроме, глава департамента судейства Андрей Чепа назвал поведение игроков брестского «Динамо» «позором» и «колхозом».

После заседания контрольно-дисциплинарного комитета АБФФ брестское «Динамо» суммарно было оштрафовано на 700 базовых величин (17 850 рублей).

Штрафам также подверглись форвард брестчан Артем Милевский (637,5 рублей) и Сергей Кисляк (1275 рублей). Последний за оскорбления судьи также дисквалифицирован на пять матчей.

Главному тренеру «Динамо-Брест» Марцелу Личке вынесено предупреждение.

 
Теги: Брест
 
 
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Ранее их футболиста дисквалифицировали на 5 матчей, а клуб оштрафовали на крупную сумму.
 
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