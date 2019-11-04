|
Фонарь на Ленинградской "приуныл" и почти прилёг, но продолжает честно светить
05.11.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жители ул. Ленинградской обратили внимание на необычный фонарь, который теперь есть в одном из дворов.
Как видите - работает...
Интересный фонарь расположен между д.17 и СШ24 по улице Ленинградской. Велосипедистам ночью надо быть внимательными.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2019 21.by