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Конфликт на улице в Бресте закончился ДТП
05.11.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Все, наверное, должно было закончиться в этой истории по-другому, но закончилось ДТП.
Мы не знаем начала конфликта. Но на видео, которое прислал читатель порталу "Онлайн Брест", видно, что водитель Mercedes-Benz имеет некие претензии к водителю авто с регистратором. Он сигналит, опережает авто. Молодой человек, который в авто с регистратором, судя по всему, находится в качестве пассажира, ругается, смеется и даже предугадывает действия водителя Mercedes-Benz, обсуждая их с девушкой-водителем: "Смотри, сейчас затормозит!" - "Я знаю!" - отвечает та. И Mercedes-Benz действительно тормозит. Из авто выходит водитель внушительной комплекции, направляется к авто с регистратором. Беседовать с ним никто не собирается, и молодой человек командует: "Давай объезжай его! Поехали!"
Что происходит дальше - на видео:
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Все, наверное, должно было закончиться в этой истории по-другому, но закончилось ДТП. Мы не знаем начала конфликта. Но на видео, которое прислал читатель порталу...
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