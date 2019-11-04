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Конфликт на улице в Бресте закончился ДТП

05.11.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Все, наверное, должно было закончиться в этой истории по-другому, но закончилось ДТП.

Конфликт на улице в Бресте закончился ДТП

Мы не знаем начала конфликта. Но на видео, которое прислал читатель порталу "Онлайн Брест", видно, что водитель Mercedes-Benz имеет некие претензии к водителю авто с регистратором. Он сигналит, опережает авто. Молодой человек, который в авто с регистратором, судя по всему, находится в качестве пассажира, ругается, смеется и даже предугадывает действия водителя Mercedes-Benz, обсуждая их с девушкой-водителем: "Смотри, сейчас затормозит!" - "Я знаю!" - отвечает та. И Mercedes-Benz действительно тормозит. Из авто выходит водитель внушительной комплекции, направляется к авто с регистратором. Беседовать с ним никто не собирается, и молодой человек командует: "Давай объезжай его! Поехали!"

Что происходит дальше - на видео:


Автор видео считает при всем при этом, что причиной ДТП стала отнюдь не невнимательность девушки-водителя. Порталу "Онлайн Брест" он рассказал: "В Бресте на улице Зубачёва водитель Mercedes-Benz спровоцировал ДТП. После чего он уехал. Когда приехали сотрудники ГАИ, он вернулся и в сторонке наблюдал..."

 
Теги: Брест
 
 
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  Все, наверное, должно было закончиться в этой истории по-другому, но закончилось ДТП. Мы не знаем начала конфликта. Но на видео, которое прислал читатель порталу...
 
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