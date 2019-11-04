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Брест "встал" из-за банального ДТП на ключевом перекрёстке города
05.11.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проехать ооочень затруднительно, лучше не пытайтесь сейчас это сделать. Пионерская и Московская просто "стоят" почти во всех направлениях.
Ситуация оказалась такой плачевной ещё и потому, что всё произошло в "час пик".
К слову, столкнулись автобус и троллейбус.
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