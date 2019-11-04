Источник материала: Виртуальный Брест

Проехать ооочень затруднительно, лучше не пытайтесь сейчас это сделать. Пионерская и Московская просто "стоят" почти во всех направлениях.





Ситуация оказалась такой плачевной ещё и потому, что всё произошло в "час пик".





К слову, столкнулись автобус и троллейбус.



