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Пользователи в шоке от купальника Азаренко

05.11.2019 21:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-первая ракетка мира очень удивила своих подписчиков в Instagram семейным фото. На нем она отдыхает со своим сыном на берегу океана, однако все обратили внимание на одну деталь — ее купальник.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) 5 Ноя 2019 в 7:59 PST

Вот лишь некоторые комментарии, появившиеся буквально за пару часов после публикации:

  • Вы с Лео прекрасны, но купальник не самый удачный.
  • Ужасный купальник.
  • Что за ад, кровь из глаз.
  • Что за убожество?
  • Купальник Бората.
  • Тихий ужас.
  • Вика! Купальник ужас!
  • Oh my dear Vichka, I love you but your swimsuit is TERRIBLE! («Дорогая Вичка, я люблю вас, но ваш купальник УЖАСЕН!!»)

Впрочем, не все подписчики Азаренко подвергли критике ее наряд. Некоторые (в основном, англоязычные) заступились за спортсменку, посоветовав ей не обращать внимания на подобные реплики.

А что вы думаете об этом купальнике? Напишите нам в комментариях!

 
 
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