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Пользователи в шоке от купальника Азаренко
Источник материала: Tut.by
Экс-первая ракетка мира очень удивила своих подписчиков в Instagram семейным фото. На нем она отдыхает со своим сыном на берегу океана, однако все обратили внимание на одну деталь — ее купальник.
Вот лишь некоторые комментарии, появившиеся буквально за пару часов после публикации:
Впрочем, не все подписчики Азаренко подвергли критике ее наряд. Некоторые (в основном, англоязычные) заступились за спортсменку, посоветовав ей не обращать внимания на подобные реплики.
А что вы думаете об этом купальнике? Напишите нам в комментариях!
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По их словам, он, мягко говоря, неудачный.
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