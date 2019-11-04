Пользователи в шоке от купальника Азаренко

Источник материала: Tut.by

Экс-первая ракетка мира очень удивила своих подписчиков в Instagram семейным фото. На нем она отдыхает со своим сыном на берегу океана, однако все обратили внимание на одну деталь — ее купальник.

Вот лишь некоторые комментарии, появившиеся буквально за пару часов после публикации:

Вы с Лео прекрасны, но купальник не самый удачный.

Ужасный купальник.

Что за ад, кровь из глаз.

Что за убожество?

Купальник Бората.

Тихий ужас.

Вика! Купальник ужас!

Oh my dear Vichka, I love you but your swimsuit is TERRIBLE! («Дорогая Вичка, я люблю вас, но ваш купальник УЖАСЕН!!»)

Впрочем, не все подписчики Азаренко подвергли критике ее наряд. Некоторые (в основном, англоязычные) заступились за спортсменку, посоветовав ей не обращать внимания на подобные реплики.

А что вы думаете об этом купальнике? Напишите нам в комментариях!