Беларусь-НАТО: обострения не будет

Belarus in focus. А реакция США и Альянса на риторику официального Минска дает дополнительные политические резоны для того, чтобы воздержаться от какой-либо значимой реакции, пишет









Жесткая риторика Александра Лукашенко в отношении предстоящих учений НАТО и размещения американского механизированного батальона в Литве вблизи границы с Беларусью ожидаемо не привела к соразмерной практической активности с беларуской стороны.





28.10.2019 А. Лукашенко заслушал предложения военного руководства по реагированию на рост военной активности в сопредельной стране. И хотя характер этих предложений неизвестен, риторика беларуского руководителя позволяет утверждать, что они не будут ни жесткими, ни масштабными. Высока вероятность, что все ограничится политическими заявлениями и наблюдением с беларуской стороны. А. Лукашенко признал, что масштаб и характер событий не требуют военной реакции, т.к. не создают потенциальной угрозы для безопасности Беларуси.









При этом А. Лукашенко в очередной раз заявил о способности Беларуси защитить себя самостоятельно, без наращивания иностранного военного присутствия на своей территории.





Руководство НАТО публично заявило, что его активность носит оборонительный характер и не имеет целью создавать угрозу соседним странам.





29.10.2019 состоялась встреча госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася и временного поверенного в делах США в Беларуси Дженифер Мур. Обсуждались вопросы региональной безопасности в контексте планов развертывания дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси. Американская сторона подробно проинформировала о планах проведения операции «Атлантическая решимость» и учения «Defender Europe 2020», составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации. Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении диалога.





Реакция США и НАТО на озабоченность А. Лукашенко военной активностью в соседних странах фактически снимает для беларуской стороны политическую потребность в сколь-либо заметном реагировании на это. Тем более, что и сам официальный Минск не стремился предпринимать шаги, которые могли бы обострить отношения с Западом, что лишь подтверждает вывод о том, что вся предыдущая воинственная риторика Минска была направлена на Москву с целью продемонстрировать надежность Беларуси в качестве военного союзника России на западном направлении. И внести, тем самым, позитив в двусторонние беларуско-российские политические отношения. Российская сторона напускную воинственность беларуского партнера де-факто проигнорировала.



