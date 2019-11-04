Российское ТВ показало пародию на советскую пропаганду, но не все почувствовали разницу

Лишь услышав заключительные слова ведущего, невнимательные зрители осознали, что посмотрели часовое упражнение в самоиронии. По «России 24» выпуск показали в пятницу вечером, без какого-либо очевидного особого повода. Редакторы этого государственного канала решили, судя по всему, спародировать пропаганду времен холодной войны и окунуть зрителя в атмосферу Советского Союза.





В результате оказалось, что язык нынешнего государственного российского телевидения не так уж и сильно отличается от советского.





«Москва хорошеет»





Сюжеты с названиями «Жилплощадь трудящимся», «Рекордный урожай», «Призрак коммунизма», «Враг не пройдет» и «Судьба диссидента» анонсируются под сюиту «Время, вперед», открывавшую выпуски новостей Центрального телевидения СССР. "В авангарде выполнения государственной задачи по повышению уровня жизни идет столица», - чеканит ведущий, подводя к сюжету о продаже в Москве квартир площадью 11 кв. метров средней стоимостью 2,9 млн рублей.





«Новые районы города-героя Москва хорошеют, новоселья идут чередой», - начинает корреспондент Зинаида Курбатова.





Автор легко и с видимым удовольствием играет советскими штампами. Высокий уровень образования и культуры строителей и инженеров уважают в народе, а в создании микроквартир учли опыт дружественных стран Юго-Восточной Азии, говорит она, перед тем как объяснить, что маленькие квартиры построены с учетом всех нужд трудящихся. Юмор ведущих не отделяется от фактов и высказываний экспертов в сюжетах, которые, кажется, говорят вполне серьезно. Из-за этого эффект сатиры то появляется, то исчезает. Не вполне понятно, например, шутит ли замглавы гильдии риелторов, объясняющий, что если такие квартиры сделали, значит на то были причины. Похожий эффект и в следующем сюжете.









«Рогатые кормилицы»





Ведущий Казаков называет беседу Владимира Путина с победителями технологического конкурса содержательной и обстоятельной. Путин, кажется, единственный российский политик в выпуске, которого авторы не называют «товарищем».





«Международное движение Worlds Skills прижилось в нашей стране и становится по сути общенациональным», - продолжает появившийся на экране Путин. Зрителю уже дали понять, что кто-то из них шутит - но кто? Выпуск продолжается новостями об открытии в Дагестане цеха по переработке кильки в томате, «которая раньше славилась на всю страну», и о награждении лучших трудящихся сельских и крестьянских хозяйств в Приволжье со статистикой повышения надоев у «рогатых кормилиц» во всей стране. «Благодарим Наталью Соловьеву за душевный материал», - говорит ведущий.





«Зря стараются, хищные ястребы»