Эксперт: Румасу грозит увольнение. Вопрос только — когда это случится

«Салідарнасці» отметил, что увольнение грозит самому Румасу. Эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин в экспресс-комментарииотметил, что увольнение грозит самому Румасу.





— Не раз Лукашенко говорил о том, чтобы подняли зарплату, — напоминает собеседник.





По словам Владимира Ковалкина, чиновники могут поднять на предприятиях зарплаты выше 500 рублей — и загнать их дальше и глубже в убытки.





— Они могут приказать директору госпредприятия повысить зарплаты, и если он этого не сделает, его уволят.









— Когда Румас может лишиться своей должности?





— Сложно сказать. Когда у президента пройдет соответствующее совещание, к нему будут готовить вопрос: может ли Румас продолжать работу или его необходимо уволить.





Владимир Ковалкин считает, что, предупреждая чиновников об увольнении, премьер как подчиненный Лукашенко просто исполняет приказ.





— Чем дальше наблюдаю за нашими высшими должностными лицами, тем больше кажется, что они не боятся быть уволенными с государственных должностей, и им так даже лучше: они смогут уйти в бизнес и зарабатывать нормальные деньги. И Румас не исключение.