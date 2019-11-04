ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт: Румасу грозит увольнение. Вопрос только — когда это случится

05.11.2019 20:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На заседании правительства Сергей Румас пригрозил увольнением ответственным лицам: если не будет подвижек по решению проблем на предприятиях с низкой зарплатой — на стол Лукашенко лягут предложения об освобождении их от занимаемых должностей.

Эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отметил, что увольнение грозит самому Румасу.

— Не раз Лукашенко говорил о том, чтобы подняли зарплату, — напоминает собеседник.

По словам Владимира Ковалкина, чиновники могут поднять на предприятиях зарплаты выше 500 рублей — и загнать их дальше и глубже в убытки.

— Они могут приказать директору госпредприятия повысить зарплаты, и если он этого не сделает, его уволят.


— Когда Румас может лишиться своей должности?

— Сложно сказать. Когда у президента пройдет соответствующее совещание, к нему будут готовить вопрос: может ли Румас продолжать работу или его необходимо уволить.

Владимир Ковалкин считает, что, предупреждая чиновников об увольнении, премьер как подчиненный Лукашенко просто исполняет приказ.

— Чем дальше наблюдаю за нашими высшими должностными лицами, тем больше кажется, что они не боятся быть уволенными с государственных должностей, и им так даже лучше: они смогут уйти в бизнес и зарабатывать нормальные деньги. И Румас не исключение.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании правительства Сергей Румас пригрозил увольнением ответственным лицам: если не будет подвижек по решению проблем на предприятиях с низкой зарплатой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика