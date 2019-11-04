Избирательный кодекс переведут на белорусский язык

Ранее на беларусский язык был переведен Кодекс о браке и семье. Следующий на очереди – Гражданский кодекс. Всего планируется перевести 24 кодекса.





Экспертный совет по переводу законодательных актов на беларусский язык был создан при Национальном центре правовой информации после «Большого разговора с Президентом» 1 марта. В состав совета вошли представители Администрации президента, Национальной академии наук, Палаты представителей, Национального центра правовой информации, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны, а также представители организаций, в том числе ОО «Товарищество белорусского языка имени Франциска Скорины».



