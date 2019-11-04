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Избирательный кодекс переведут на белорусский язык

05.11.2019 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 ноября прошло заседание экспертного совета по переводу законодательных актов на беларусский язык. Эксперты рассмотрели перевод Избирательного кодекса, одобрили его и рекомендовали к размещению на Национальном правовом Интернет-портале.

Ранее на беларусский язык был переведен Кодекс о браке и семье. Следующий на очереди – Гражданский кодекс. Всего планируется перевести 24 кодекса.

Экспертный совет по переводу законодательных актов на беларусский язык был создан при Национальном центре правовой информации после «Большого разговора с Президентом» 1 марта. В состав совета вошли представители Администрации президента, Национальной академии наук, Палаты представителей, Национального центра правовой информации, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны, а также представители организаций, в том числе ОО «Товарищество белорусского языка имени Франциска Скорины».
 
 
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5 ноября прошло заседание экспертного совета по переводу законодательных актов на беларусский язык. Эксперты рассмотрели перевод Избирательного кодекса,...
 
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