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Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От миролюбия с древних времён до инсинуаций в эпоху информационной цивилизации. Медийное пространство соседнего государства бурлит от трактовки посылов белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это хорошо, что Александр Лукашенко является лидером мнений для российского зрителя и читателя. Плохо, что важные посылы слышат не так.
Белорусы – мирные люди. Это слова гимна. Это посыл внешней политики Минска ещё со времен создания Организации объединенных наций. Это ментальный код белорусского характера.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Официальный Минск предельно ясно и неоднократно высказывал позицию и по отношению к Великой Отечественной войне, и к миру. Ведь театр военных действий настолько часто разворачивался на нашей земле, что упрекать нас в забвении – пьеса для театра абсурда. Её разыграли наши российские коллеги. Фразу, вырванную из интервью белорусского лидера казахстанскому агентству «Хабар», по-своему интерпретировали и для главы российского правительства.
Вся Беларусь, можно сказать, мемориал о Великой Отечественной. Даже в самых небольших деревушках можно встретить живую память в камне.
Шествие с портретами героев, которые прошли дорогами войны, именно инициатива нашего государства. В разных странах такой флешмоб называют по-разному. У нас просто и понятно – «Беларусь помнит». Это и название акции, и понятийная дефиниция жизни.
Политологу и историку Вадиму Гигину зачатую приходится вникать в суть содержания многих книг, в том числе и о войне. В том числе, которые в Беларуси никогда бы не напечатали – слишком лживые. А попадают они из соседней России, где так обеспокоены нашим отношением к общей Победе.
Вадим Гигин:
Не воевать за геополитические амбиции, но защищать свою самость. Так было, есть и будет. В каждой семье главная реликвия – это ордена и медали дедов и прадедов. Помнить и ценить защитников – в национальном характере.
Теперь поэтика миролюбия перешла в политические инициативы. Минский мир стал, что называется, эпитетом в мире глобального противостояния. Цена последней войны – каждый третий белорус. Поэтому нам мало одной даты – Дня общей Победы. Днём Независимости мы выбрали дату освобождения от нацистов. Действительно, тогда стоял вопрос о существовании нации. Нация, которая сейчас на исторических подмостках играет уже свою национальную пьесу.
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Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»
Новости Беларуси. От миролюбия с древних времён до инсинуаций в эпоху информационной цивилизации. Медийное пространство соседнего государства бурлит от...
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