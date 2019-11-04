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Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

05.11.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От миролюбия с древних времён до инсинуаций в эпоху информационной цивилизации. Медийное пространство соседнего государства бурлит от трактовки посылов белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это хорошо, что Александр Лукашенко является лидером мнений для российского зрителя и читателя. Плохо, что важные посылы слышат не так.  

Тему продолжит Евгений Пустовой.  

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Белорусы – мирные люди. Это слова гимна. Это посыл внешней политики Минска ещё со времен создания Организации объединенных наций. Это ментальный код белорусского характера. 

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Для Беларуси это часть официальной идеологии. За что, кстати, оппозиция власть и критикует, дескать, что вы все вокруг одной войны сосредоточились – не только тогда началась истории Беларуси и не только тогда закончилась. Да, никто с этим не спорит, но Великая Отечественная война –  это краеугольный камень официальной белорусской идеологии.

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Официальный Минск предельно ясно и неоднократно высказывал позицию и по отношению к Великой Отечественной войне, и  к миру. Ведь театр военных действий настолько часто разворачивался на нашей земле, что упрекать нас в забвении – пьеса для театра абсурда. Её разыграли наши российские коллеги. Фразу, вырванную  из интервью белорусского лидера казахстанскому агентству «Хабар», по-своему интерпретировали и для главы российского правительства.   

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Вся Беларусь, можно сказать, мемориал о Великой Отечественной. Даже в самых  небольших деревушках можно встретить живую память в камне.   

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Шествие с портретами героев, которые прошли дорогами войны, именно инициатива нашего государства. В разных странах такой флешмоб называют по-разному. У нас просто и понятно – «Беларусь помнит». Это и название акции, и понятийная дефиниция жизни.  

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Политологу и историку Вадиму Гигину зачатую приходится вникать в суть содержания многих книг, в том числе и о войне. В том числе, которые в Беларуси никогда бы не напечатали – слишком лживые. А попадают они из соседней России, где так обеспокоены нашим отношением к общей Победе.              

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Вадим Гигин:   
Периодически вспыхивают такими скандалами, когда выходит та или иная книга – на моей памяти то, что было. Те публикации, которые ставят под сомнение подвиг защитников Брестской крепости; публикации, которые касаются партизанского движения и на территории Беларуси. Постоянно появляются какие-то новые факты. Мы говорим не об этом, мы должны знать всю историю: и подвиг, и кровь, и героизм, и предательство – это было все в истории. Но когда в определенных публикациях делаются политические акценты, к сожалению, это не редкость, массовым тиражом выходят на территории Российской Федерации, потом завозятся в Беларусь.

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Не воевать за геополитические амбиции, но защищать свою самость. Так было, есть и будет. В каждой семье  главная реликвия – это ордена и медали дедов и прадедов. Помнить и ценить защитников – в национальном характере.   

Пресс-секретарь Президента Беларуси призвала Москву и Минск решать вопросы, а не вспоминать «седые времена»

Теперь поэтика миролюбия  перешла в  политические инициативы. Минский мир стал, что называется, эпитетом в мире  глобального противостояния. Цена  последней войны – каждый третий  белорус. Поэтому нам мало одной даты – Дня общей Победы. Днём  Независимости мы выбрали  дату освобождения от нацистов. Действительно,  тогда стоял вопрос о существовании нации. Нация, которая сейчас на исторических подмостках играет уже свою национальную пьесу.   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Эйсмонт, Дмитрий Медведев, Вадим Гигин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. От миролюбия с древних времён до инсинуаций в эпоху информационной цивилизации. Медийное пространство соседнего государства бурлит от...
 
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