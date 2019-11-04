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В Лиде заработал чат-бот для Viber и Telegram, подсказывающий расписание общественного транспорта
Источник материала: Lida.Info
Жителям 13 белорусских городов с некоторых пор стало чуть проще ориентироваться в движении общественного транспорта.
В мессенджерах Viber и Telegram работает первый чат-бот, который умеет подсказывать расписание общественного транспорта. Для Гродненской области бот поможет с расписанием в Гродно, Лиде и Волковыске.
Как говорят создатели бота, это отличный способ получить актуальную информацию без установки приложений или в случае редкого использования общественного транспорта.
Также чат-бот предлагает информацию о ближайших рейсах по выбранной остановке. Достаточно выбрать тип транспорта, ввести номер маршрута, а далее бот сам задаст вопросы и предоставит информацию. Кроме этого, бот предоставляет расписание на любой день недели и на весь день.
Зайти в чат-бот Viber
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Жителям 13 белорусских городов с некоторых пор стало чуть проще ориентироваться в движении общественного транспорта. В мессенджерах Viber и Telegram работает первый...
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