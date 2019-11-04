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В Лиде заработал чат-бот для Viber и Telegram, подсказывающий расписание общественного транспорта

05.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде заработал чат-бот для Viber и Telegram, подсказывающий расписание общественного транспорта

Жителям 13 белорусских городов с некоторых пор стало чуть проще ориентироваться в движении общественного транспорта.

В мессенджерах Viber и Telegram работает первый чат-бот, который умеет подсказывать расписание общественного транспорта. Для Гродненской области бот поможет с расписанием в Гродно, Лиде и Волковыске.

Как говорят создатели бота, это отличный способ получить актуальную информацию без установки приложений или в случае редкого использования общественного транспорта.

Также чат-бот предлагает информацию о ближайших рейсах по выбранной остановке. Достаточно выбрать тип транспорта, ввести номер маршрута, а далее бот сам задаст вопросы и предоставит информацию. Кроме этого, бот предоставляет расписание на любой день недели и на весь день.

Зайти в чат-бот Viber можно через сообщество. В Телеграм  он доступен по этой ссылке.

 
Теги: Гродно
 
 
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Жителям 13 белорусских городов с некоторых пор стало чуть проще ориентироваться в движении общественного транспорта. В мессенджерах Viber и Telegram работает первый...
 

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Пинский Вестник
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Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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Слуцк Город
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