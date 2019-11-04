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Как будут работать поликлиники, больницы и аптеки 7 ноября и последующие выходные?
Источник материала: Lida.Info
Организации здравоохранения в выходные и праздничные дни будут работать по следующему графику.
График работы больничных организаций здравоохранения:
График работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных:
Напомним, на этой неделе у белорусов целых четыре выходных дня. Согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября.
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В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать поликлиники, больницы и аптеки на этой неделе в длинные выходные. Организации здравоохранения...
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