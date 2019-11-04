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Как будут работать поликлиники, больницы и аптеки 7 ноября и последующие выходные?

05.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Как будут работать поликлиники, больницы и аптеки 7 ноября и последующие выходные?

В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать поликлиники, больницы и аптеки на этой неделе в длинные выходные.

Организации здравоохранения в выходные и праздничные дни будут работать по следующему графику.

График работы больничных организаций здравоохранения:

  • 7 ноября по графику праздничного дня;
  • 8 ноября по графику рабочего дня;
  • 9 ноября по графику субботнего дня;
  • 10 ноября по графику выходного дня;
  • 16 ноября по графику субботнего дня.

График работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных:

  • 7 ноября по графику праздничного дня;
  • 8 ноября по графику субботнего дня;
  • 9 ноября по графику субботнего дня;
  • 10 ноября по графику выходного дня;
  • 16 ноября по графику рабочего дня.

Напомним, на этой неделе у белорусов целых четыре выходных дня. Согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября.

TUT.BY

 
 
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В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать поликлиники, больницы и аптеки на этой неделе в длинные выходные. Организации здравоохранения...
 

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