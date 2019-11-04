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Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

05.11.2019 22:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Скоро у белорусов появится еще одна статья расходов – новогодние подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это уже приятные траты. Традиционно, в список презентов входят сладости. На фабрике «Коммунарка» уже готовы утолить самые изысканные вкусы.

Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

Подготовку к празднику начали еще в феврале. В итоге появилась новая продукция. Так что специалисты обещают, что праздник пройдет буквально в шоколаде.

Репортаж Елены Козловой.

Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

Подарки рождаются здесь под шум линии на фабрике, а радуют уже дома под ёлкой в хрустящих обертках. На «Коммунарке» уверены, что в новогоднюю ночь дети разбирают свои сладкие подарки и выбирают свои любимые конфеты! Для этого готовиться к очередным новогодним праздникам на предприятии начали еще в феврале.

Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

Теперь не о сказке: конфет точно хватит всем, новая линия позволяет. А всё новое вдохновляет. Журналистам сегодня показали современные технологии по производству шоколадок.

Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

Олеся Гончарова, главный технолог СОАО «Коммунарка»:
Если посмотреть в прошлое, это занимало около 25 секунд: от подготовки шоколада до наполнения начинкой. Сегодня это занимает 3 секунды. Капелька шоколада , в которую погружается штамп с температурой -25 градусов позволяет в кротчайшее время сделать заготовку для наполнения шоколадных корочек различными начинками. Это ускоряет процесс производства.

Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

Кондитеры, следуя мировым трендам, разработала рецептуры с использованием исключительно натурального сырья. Кусочки спелой клубники, яркого абрикоса, терпкой смородины и кислой клюквы в паре с качественным молоком от белорусских буренок. При разработке шоколада «детские истории» технологи отказались от использования жиров с пальмовым маслом в пользу уникальной комбинации какао-масла и масла ши.

Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

А вот дизайнерские поиски для праздничных упаковок, – довольно сложный процесс. Еще в начале года на фабрике для этой цели собирается творческая группа, чтобы отобрать самые интересные предложения.

Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

Это не только классические картонные коробочки, но и тубы, чемоданчики, плюшевые рюкзачки, в том числе с сюрпризами-игрушками внутри.

Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы СОАО «Коммунарка»:
Ежегодно фабрика выпускает больше миллиона новогодних подарков. В этом году мы запланировали произвести 1 миллион 200 подарков для наших покупателей. Подарки будут весом от 300 грамм до 3 кг.

Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:
Нам есть, что показать рынку, быть конкурентоспособными, быть на плаву. Фабрика за все эти годы каждый год прибавляла и прибавляет в своём развитии.

Потеснил бельгийский и швейцарский шоколад. Побывали на фабрике, где рождаются сладкие подарки

Европейские технологии и национальные традиции позволили нашим конфетам потеснить привычные бельгийские и швейцарские марки. Пятая часть шоколада с «Коммунарки» уезжает в Китай, Америку и Европу. Поэтому конфета с орнаментом точно окажутся в мешках с подарками не только у Деда Мороза, но и Санта-Клауса.

*На правах рекламы

Люди в материале: Олеся Гончарова, Татьяна Пармон, Иван Данченко
 
 
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Новости Беларуси. Скоро у белорусов появится еще одна статья расходов – новогодние подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это уже приятные...
 
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