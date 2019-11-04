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Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается праздничная неделя. Дарить подарки белорусам в преддверии 7 ноября – это уже хорошая традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наполнить новым смыслом праздник с более чем вековой историей в Беларуси решили несколько лет назад. С такой иницитивой выступил Президент. Ее поддержали по всей стране. Подарки, можно сказать, непростые. Это открытие важных социальных объектов. К примеру, в Гродно первых пациентов приняли в детской амбулатории. А в Орше начал работу ресурсный центр машиностроения.
Анна Слепухина с дочерями у детского врача гости частые: то Маша заболеет, то Софии нужна справка в школу. Девочки не капризничают и даже одаривают врача щедрой улыбкой. А это верный признак, что ожиданием в коридоре ребёнок не утомлён. В этот раз приём без очередей и лишней суеты.
Анна Слепухина, жительница Гродно:
София Слепухина, жительница Гродно:
Молодой микрорайон Ольшанка растёт во всех смыслах. Здесь уже проживает около 11 тысяч юных гродненцев. И единственную амбулаторию в часы пик жители в шутку сравнивали укоренившимся «как кильки в банке».
Галина Буро, корреспондент:
Расписание врачей составлено окончательно, пора и торжественно распахнуть двери для пациентов.
Ольга Бандура, жительница Гродно:
Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Подарок в этот день получили и учащиеся механико-экономическом колледжа в Орше. Для них открыли ресурсный центр машиностроения. Он оснащен самым современным оборудованием, прототипы которого используются на ведущих мировых заводах.
Здесь научат создавать программы, дающие команды станкам-роботам, управлять сложной техникой с программным обеспечением и даже производить мелкосерийную продукцию.
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Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается праздничная неделя. Дарить подарки белорусам в преддверии 7 ноября – это уже хорошая традиция, сообщили в программе...
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