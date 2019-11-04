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Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

05.11.2019 22:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается праздничная неделя. Дарить подарки белорусам в преддверии 7 ноября – это уже хорошая традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наполнить новым смыслом праздник с более чем вековой историей в Беларуси решили несколько лет назад. С такой иницитивой выступил Президент. Ее поддержали по всей стране. Подарки, можно сказать, непростые. Это открытие важных социальных объектов. К примеру, в Гродно первых пациентов приняли в детской амбулатории. А в Орше начал работу ресурсный центр машиностроения.

Продолжит Галина Буро.

Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

Анна Слепухина с дочерями у детского врача гости частые: то Маша заболеет, то Софии нужна справка в школу. Девочки не капризничают и даже одаривают врача щедрой улыбкой. А это верный признак, что ожиданием в коридоре ребёнок не утомлён. В этот раз приём без очередей и лишней суеты.

Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

Анна Слепухина, жительница Гродно:
До этого момента нам приходилось обращаться в городские детские поликлиники. Это всегда отнимало много времени, затрат, энергии. И не всегда было удобно.

Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

София Слепухина, жительница Гродно:
Весело тут, красиво, хорошая площадка рядом, можно поиграть.

Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

Молодой микрорайон Ольшанка растёт во всех смыслах. Здесь уже проживает около 11 тысяч юных гродненцев. И единственную амбулаторию в часы пик жители в шутку сравнивали укоренившимся «как кильки в банке».

Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

Галина Буро, корреспондент:
Новая детская амбулатория, хоть и подарок для самых маленьких, но оценили его скорее взрослые. Здесь готовы принимать почти в два раза больше пациентов. А медицинскую помощь окажут самым современным оборудованием.

Расписание врачей составлено окончательно, пора и торжественно распахнуть двери для пациентов.

Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

Ольга Бандура, жительница Гродно:
Мы её ждали с самой постройки микрорайона, особенно в этой части, потому что одна амбулатория, огромный район, деток очень много. И это просто счастье! И ещё в шаговой доступности, и большая такая – это просто замечательно!

Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Подход к амбулатории, он актуален. Это приближение медицинской помощи непосредственно к населению. Тем более, что приоритетом является оказание медицинской помощи именно детскому населению.

Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

Подарок в этот день получили и учащиеся механико-экономическом колледжа в Орше. Для них открыли ресурсный центр машиностроения. Он оснащен самым современным оборудованием, прототипы которого используются на ведущих мировых заводах.

Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

Здесь научат создавать программы, дающие команды станкам-роботам, управлять сложной техникой с программным обеспечением и даже производить мелкосерийную продукцию.

Игорь Карпенко об открытии ресурсного центра машиностроения в Орше: «Мы должны опережать время»

Марафон подарков продолжится до 7 ноября. И пусть праздник давно утратил революционный окрас, сегодня продолжает те хорошие традиции, которые закладывались годами. Вот и эти новые объекты для белорусов ежегодно осенью, как связующая нить поколений, которая сохраняет то лучшее, что есть в стране.

Люди в материале: Анна Слепухина, Галина Буро, Ольга Бандура, Игорь Карпенко, Вячеслав Шило
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается праздничная неделя. Дарить подарки белорусам в преддверии 7 ноября – это уже хорошая традиция, сообщили в программе...
 
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