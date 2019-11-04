|
Как готовится сборная Беларуси по хоккею к Турниру четырёх?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На льду «Чижовка-Арены» стартовал первый сбор в текущем сезоне национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Завершится он международным Турниром четырёх, который пройдёт в Лиепае с 7 по 9 ноября. Главный тренер Михаил Захаров вызвал 24 игрока. На тренировке побывала Юлия Силипицкая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На льду «Чижовка-Арены» стартовал первый сбор в текущем сезоне национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)