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Как готовится сборная Беларуси по хоккею к Турниру четырёх?

05.11.2019 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На льду «Чижовка-Арены» стартовал первый сбор в текущем сезоне национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Как готовится сборная Беларуси по хоккею к Турниру четырёх?

Завершится он международным Турниром четырёх, который пройдёт в Лиепае с 7 по 9 ноября. Главный тренер Михаил Захаров вызвал 24 игрока. На тренировке побывала Юлия Силипицкая.

Михаил Захаров: «Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги»

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Михаил Захаров
 
 
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Новости Беларуси. На льду «Чижовка-Арены» стартовал первый сбор в текущем сезоне национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  ...
 
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