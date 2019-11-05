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«Зенит» проиграл дома «РБ Лейпцигу», «Барселона» не смогла забить пражской «Славии»

05.11.2019 22:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Четвертый тур футбольной Лиги чемпионов начался с поединков в Санкт-Петербурге и Барселоне, а завершился еще шестью матчами, включая невероятный поединок в Лондоне.

Питерский «Зенит» на своем поле не смог ничего противопоставить немецкому «РБ Лейпцигу» — 0:2. Уже в начале матча гости открыли счет, но мяч был отменен после просмотра видеоповтора.

Впрочем, это только раззадорило футболистов немецкой команды. Они нанесли за матч 21 удар по воротам, два из которых оказались результативными. В первом тайме отличился Демме, а во втором — Забитцер.


Reuters

В другом матче группы «Лион» обыграл «Бенфику» — 4:1.

Положение после четырех туров: 1. «РБ Лейпциг» — 9, 2. «Лион» — 7, 3. «Зенит» — 4, 4. «Бенфика» — 3.

«Барселона» не справилась с неуступчивой «Славией». Пражане уже показали свой характер в первом поединке этих команд, но дома не смогли разжиться очками. На «Камп Ноу» же они все-таки добились ничьей — 0:0.

«Боруссия» из Дортмунда одержала волевую победу над «Интером». «Желто-черные» уступали по ходу встречи 0:2, но добыли викторию 3:2.

Положение после четырех туров: 1. «Барселона» — 8, 2. «Боруссия» — 7, 3. «Интер» — 4, 4. «Славия» — 2.

Настоящее сумасшествие происходило во вторник вечером в Лондоне. «Челси» по ходу матча с «Аяксом» уступал 1:4, причем два гола отправили в свои ворота игроки «аристократов». На 63-й минуте Аспиликуэта отыграл один мяч, а затем два центральных защитника амстердамцев (Блинд и Велтман) в течение минуты получили красные карточки. Это позволило «Челси» спасти матч — 4:4.

Испанская «Валенсия», уступая после первого тайма 0:1, смогла разгромить «Лилль», — 4:1.

Положение после четырех туров: 1. «Аякс» — 7, 2. «Челси» — 7, 3. «Валенсия» — 7, 4. «Лилль» — 1.

Похоже, окончательно прояснилась ситуация в группе «Е». «Ливерпуль» ожидаемо обыграл «Генк» (2:1), а «Наполи» не позволил приблизиться к себе «Ред Буллу» из Зальцбурга (1:1).

Положение после четырех туров: 1. «Ливерпуль» — 9, 2. «Наполи» — 8, 3. «Ред Булл» — 4, 4. «Генк» — 1.

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Четвертый тур футбольной Лиги чемпионов начался с поединков в Санкт-Петербурге и Барселоне.
 
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