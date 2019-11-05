 Собственная гемолаборатория, УЗИ и современная физиотерапия: в Ольшанке открылась новая амбулатория

Источник материала: Вороновская газета





Несколько лет назад в новом микрорайоне появилась амбулатория, которая прекрасно справлялась с потоком пациентов.

Но с тех пор количество жильцов в Ольшанке увеличилось практически до 30 тысяч человек. Стало понятно: одно медицинское учреждение здесь не справится. Власти отреагировали на сложившуюся ситуацию оперативно: новая амбулатория по адресу Огинского, 17 уже 5 ноября приняла первых пациентов.











Заместитель министра здравоохранения Владислав Шило отметил, что в этом плане Гродненский регион проявляет себя с лучшей стороны:

Спальные районы города стремительно развиваются, и для удобства жителей в каждом из них должна присутствовать вся инфраструктура. Это касается и поликлиник, и амбулаторий.отметил, что в этом плане Гродненский регион проявляет себя с лучшей стороны: – Два года назад открылась поликлиника в микрорайоне Вишневец, сегодня распахнула двери амбулатория в Ольшанке, которая позволит медицинской помощи быть ближе к населению. В плане открытия новых медицинских объектов Гродненская область – один из лидеров. К концу года планируем ввести в эксплуатацию новую Островецкую районную больницу. На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя областного исполнительного комитета Виктор Лискович и председатель Гродненского городского исполнительного комитета Мечислав Гой. Как подчеркивалось во время открытия амбулатории, Ольшанка за семь лет выросла стремительными темпами. Уже сегодня звучала мысль, что двух амбулаторий может не хватить для оказания эффективной и своевременной медицинской помощи жителям микрорайона. Поэтому проект новой поликлиники проходит стадию экспертизы, со следующего года начнется ее строительство. Она рассчитана на 650 посещений в смену, аналогичная ей уже построена в микрорайоне Вишневец. Амбулатория же поможет разгрузить детскую поликлинику №2.







В первую очередь, это медицинское учреждение ориентировано на медобслуживание детей. Эта амбулатория является единственной, у которой есть собственная гемолаборатория: – Раньше, чтобы сделать банальный анализ крови, пациенту нужно было ездить по городским поликлиникам. Теперь родители могут выдохнуть: все необходимые анализы делаются на месте и без отлагательств. Гемолаборатория простаивать не будет, ведь на сегодняшний день в Ольшанке живут около 11 тысяч детей. С открытием медицинского учреждения чуть больше половины – 6000 – переходит в зону ответственности новой амбулатории, – рассказала главный врач ГУЗ «Детская поликлиника №2 г. Гродно» Жанна Тюлькина. Помимо этого, в амбулатории находятся процедурный, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, ингаляторий, лаборатория, а также комната здорового ребенка. Физиотерапевтический кабинет оснащен аппаратами электро- и светолечения, магнитотерапии, ингаляторами. Также на церемонии открытия амбулатории подарили сертификат на аппарат УЗИ, который в скором времени установят в учреждении. Благодаря информационным технологиям у врачей будет возможность выписки электронных рецептов и ведения амбулаторных карт в режиме online.























Виктор МОХАНЬ

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/