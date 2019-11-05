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В Лиде спрос на жилье достиг своего максимума. Средняя цена «квадрата» составила 525 долларов

05.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде спрос на жилье достиг своего максимума. Средняя цена «квадрата» составила 525 долларов

После сильной «просадки» в начале года спрос на квартиры в Гродно постепенно восстанавливается. В Лиде число сделок в июле-сентябре 2019 года оказалось рекордным за последние 5 лет, сообщает Realt.by.

Активность покупателей в Гродно за квартал немного подросла, однако суммарное число сделок все равно оказалось на 13,5% меньшим, чем в те же месяцы предыдущего года. В Лиде, напротив, по сравнению с июлем-сентябрем 2018 года число проданных квартир увеличилось почти на треть. В малых городах региона спрос на квартиры за тот же период не изменился.

К концу квартала доля сделок с квартирами в готовых новостройках в Гродно составила 20%. Это высокий показатель сравнительно с другими крупными городами страны, но средний для Гродно — в отдельные месяцы число квартир в новых домах составляло половину всего спроса.

Наибольшим спросом у жителей крупных городов Гродненской области пользовались 2-комнатные квартиры: в Гродно на их долю пришлось 45% всех сделок, в Лиде — 43%. Каждая третья проданная квартира в областном центре была «однушкой», удельный вес «трёшек» составил 23%. В Лиде треть купленных квартир были 3-комнатными, 24% — «однушками».

Цены на квартиры в регионе практически не изменились

За квадратный метр квартир в Гродно к концу сентября платили платили в среднем $ 639, что только на 1,3% выше, чем в июне. В Лиде средняя цена «квадрата» составила $ 525 (-1% за квартал).

Средний ценовой диапазон 1-комнатных квартир в Гродно составил 22−29 тысяч долларов, 2-комнатных — 26−39 тысяч. «Трёшки» покупали в среднем за 25−48 тысяч. В Лиде аналогичные квартиры стоили, как правило, на 5−10 тысяч меньше.

Самая дорогая квартира, проданная в Гродно в III квартале 2019 года была 4-комнатной площадью 138 м2. За неё покупатель заплатил 130 тысяч долларов.

 
Теги: Гродно
 
 
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После сильной «просадки» в начале года спрос на квартиры в Гродно постепенно восстанавливается. В Лиде число сделок в июле-сентябре 2019 года оказалось рекордным...
 

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