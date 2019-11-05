Александр Федута: Как ныне сбирается вещий Медведь…

сайте "Белсат" разбирает политконсультант Александр Федута. Ситуацию в своей колонке наразбирает политконсультант Александр Федута.





Напомним: все началось с интервью белорусского президента казахскому информационному агентству «Хабар». Накануне своего визита в город Нур-Султан Александр Лукашенко, говоря о схожести судеб казахского и белорусского народов, в частности, заявил:





«Мы сами распоряжаемся своей судьбой. Но самое главное – Беларусь, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны – не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено.





Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка – часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас – Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули».





Высказывание руководителя Беларуси разошлось по всей Руси великой и достигло ушей второго лица российского государства – премьер-министра Дмитрия Медведева, который ответил Александру Григорьевичу следующим образом:





«Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю. Они жили на территории современной России или Беларуси, но защищали-то свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, так было в период Первой мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки. Так, естественно, было в период Второй мировой, или Великой Отечественной войны. Наши отцы и деды защищали нашу землю – это не участие в чужих войнах, поэтому для меня очень странно слышать такие слова».





Далее уровень ведения полемики был понижен до пресс-секретаря главы белорусского государства Натальи Эйсмонт, которая заявила:





«Президент знаком с реакцией председателя правительства России на фразу, вырванную из контекста его ответа казахским журналистам. Реакция, надо сказать, очень неожиданная – и неожиданность ее заключается в полном искажении сути. Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания».





Действительно! Это ведь странно: страны погрязли в переговорах по нефти, газу и продуктам питания, а глава правительства одной из погрязших стран неожиданно обращает внимание на глубокие познания Александра Лукашенко в области отечественной истории! Так же нельзя! Надо из болота тащить интеграционного бегемота – а Медведев опять об общей истории. Об истории и прочих идеологических моментах должна говорить маленькая, но вконец суверенная Беларусь, а когда говорит большая Россия, то это значит, – если цитировать ту же Наталью Эйсмонт – Кремлю «надо найти новый повод укусить». Шел, шел Медведев по лесу – и во время саммита АСЕАН нашел повод укусить. Нехорошо. Не по-братски получается.









Вообще, на словах Медведева потоптались все – что белорусская власть, что оппозиция, что независимые эксперты. Александр Класковский, скажем, отметил неудачные примеры: вот, российский премьер помянул день изгнания польско-белорусских оккупантов в 1612 году из Кремля совершенно некстати. А Дмитрий Анатольевич, с моей точки зрения, помянул тот день совершенно сознательно: мол, ребята, так мы и второй раз выгнать вас можем. Теперь уже экономически.





И это – ответ на совершенно другой пассаж из интервью Лукашенко: «Независимость – планировать и создавать жизнь внутри страны мы должны сами. Не кто-то там нам подскажет. Как раньше было – из Кремля и так далее. Хотя, конечно, большую самостоятельность и Казахстан, и Беларусь имели в этом плане. Тем не менее где-то не распоряжались трудом своего народа, где-то чего-то не хватало, где-то надо было какие-то разрешения глупые спрашивать, когда надо было здесь принимать решения».





Медведев все очень хорошо услышал. Не хотите подсказок из Кремля? Не будем подсказывать. Не хотите наших «глупых» разрешений? Да живите без них! Но тогда все заявления о нефти, газе и продуктах мы слушать тоже не будем – ок?





Судя по всему, Медведев именно такой вариант работы с братским белорусским государством и отстаивает. И, возможно, уже отстоял.





А имя Натальи Эйсмонт он тоже вполне может выучить. Просто так. На всякий случай. Вдруг пригодится.