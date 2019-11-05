Беларусь отказалась выдавать Таджикистану журналиста Одинаева

reform.by Защита Одинаева просила не выдавать его Таджикистану из-за угроз пыток и произвольного преследования, пишет





Правозащитники надеются, что журналиста освободят из гродненского СИЗО и не станут высылать из страны, так как не уверены в полной безопасности Одинаева в случае его высылки в Россию.





Фарход Одинаев был задержан 25 сентября в пункте пропуска «Каменный лог» на беларусско-литовской границе. В Таджикистане журналист обвиняется в членстве в запрещенной организации, финансировании, агитации и экстремистская деятельность. Уголовное дело было возбуждено в октябре прошлого года.









Фарход Одинаев имеет таджикское и российское гражданство. В 2013 году он создавал в Москве ТВ «Сафо», которое просуществовало несколько месяцев и было закрыто из-за давления таджикских властей. В последнее время, как утверждают соратники, он проживал в Подмосковье и не занимался активной политической деятельностью.





Правозащитные организации просили беларусские власти не допустить высылки Одинаева на родину.



