ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ПАСЕ осудили очередной смертный приговор и призвали к мораторию на казнь в Беларуси

05.11.2019 21:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ПАСЕ призывают белорусские власти в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене.

Об этом говорится в заявлении генерального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титуса Корлэцяна на сайте ПАСЕ, пишет TUT.BY.

В конце октября Брестский областной суд вынес смертный приговор 48-летнему мужчине по делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце.

— Этот вердикт, хотя и не окончательный, вызывает огорчение, потому что это показывает, что белорусская судебная система продолжает применять смертную казнь, несмотря на сигналы противников высшей меры наказания, в частности, депутатов парламента, — отметил докладчик ПАСЕ.

При этом Корлэцян выразил искреннее сочувствие «всем пострадавшим от этого преступления».

При этом генеральный докладчик напомнил, что вынесенный смертный приговор — уже третий по счету в Беларуси с начала этого года.

— Европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах. Поэтому я повторяю свой призыв к белорусским властям в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене. Это единственный путь к улучшению отношений Беларуси с Советом Европы, — заключил Корлэцян.


Три приговора с начала года

С начала этого года в Беларуси вынесли три смертных приговора.

48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде.

50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области.

9 января этого года 36-летний Александр Осипович за убийство с особой жестокостью двух девушек в Бобруйске был приговорен к смертной казни. При рассмотрении его апелляции в Верховном суде он упирал на то, что это было убийство при самообороне. Верховный суд оставил приговор без изменений.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжает применяться смертная казнь. За последние 25 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ПАСЕ призывают белорусские власти в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пользователи в шоке от купальника Азаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика