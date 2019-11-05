Всего 10 процентов белорусских компаний используют в своей работе CRM

Источник материала: Ежедневник





Удивительно, но 7 из 10 руководителей белорусских компаний даже не слышали о таком инструменте автоматизации системы управления, и в первую очередь продаж, как СRM.

В ходе исследования, которое было проведено компанией SATIO по заказу «1С-Битрикс», были опрошены представители 938 белорусских компаний частной формы собственности, расположенных городах с население более 10 тыс. жителей. При этом для репрезентативности исследования выбрались компании с самых различных сфер деятельности, от оказания бытовых услуг, до финансовых учреждений.

Согласно данными исследования, цифровые технологии для автоматизации тех или иных управленческих процессов используют около 71% компаний. При этом 55% - не пошли дальше бухгалтерского софта, а CRM в своей работе используют только 10% компаний.

Наиболее высокий уровень осведомленности о том, что такое CRM и как подобные системы могут помочь в вопросах управления компанией, показала IT-отрасль, а также логистика и оптовая торговля. Самый низкий уровень цифровизации вопросов управления у строительной отрасли, где лишь 13% руководителей что-то слышали о CRM, остальные далеки от этого.

Среди регионов Беларуси наиболее продвинутым традиционно являются Минск и Минская область, а самым отстающим – Витебская и Брестская области, где только 4 из 5 руководителей ничего не знают о CRM.

Как отметила на презентации исследования директор компании «1С-Битрикс» Полина Ганкович, Беларусь пока отстает от России в вопросе цифровизации процессов управления компанией. Если в России уже 14% используют CRM, то в Беларуси только 10%. Между тем, по динамике внедрения подобных систем, Беларусь идет впереди. По словам Полины Ганкович, Россия и Украина стартовали в процессе цифровизации процессов управления значительно раньше. В Беларуси же основные подвижки в этом направлении произошли за последние три года, что явилось результатом государственной поддержки цифровизации экономики. За три года текущий результат очень даже неплохой, считает эксперт.