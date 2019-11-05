Это наш дом: «Москву» выбирают сердцем

Источник материала: Виртуальный Брест





Казалось бы, очередь и улыбки на лицах ожидающих - понятия несовместимые. Но не на этот раз! Покупатели, которые заняли свою очередь на покупку квартиры посредством электронного бронирования на сайте крупнейшего белорусского застройщика, 1 ноября, в день старта продаж, откровенно радовались. И не скрывали эмоций. Ведь сбывается их мечта о собственном жилье! Тем более, в таком шикарном доме, каким обещает стать «Москва» – уже в следующем году!









Электронное бронирование определило очерёдность встречи покупателей с менеджерами по продажам





Опытные специалисты отдела продаж помогут подобрать планировку и этаж будущего жилья









Покупатели с интересом рассматривали макет и весь комплекс «Минск Мир» как на ладони

Дом «Москва» – это 21 этаж и 250 квартир различной площади, от 27,9 до 74,9 кв. метров. Все - свободной планировки, организовать пространство можно как угодно! На первом этаже - 10 квартир с отдельными входами непосредственно с улицы. Над входами – прозрачный козырек, а также стеклянная витражная дверь - полное ощущение частного дома! Часть квартир второго этажа - с собственными террасами, а на третьем и четвертом этажа - с французскими балконами. Застекленные лоджии или балконы – в квартирах с пятого этажа и выше. Большие окна с использованием триплексного стекла для безопасности и детскими замками наполнят все помещения этого дома светом и воздухом.





Дом «Москва»





Остекленная лоджия и французские окна станут дополнительным источником света, часть квартир второго этажа – с террасами

Во всех своих проектах застройщик применяет только самые актуальные архитектурные решения. Вот и в доме «Москва» – просторное дизайнерское лобби площадью 40 «квадратов» и сквозной подъезд. Заходишь - и возникает ощущение шикарного отеля, только вместо ресепшена – место для консьержа, есть зона встречи гостей и санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних животных. А еще – байк-бокс с колясочной, чтобы не нужно было тащить велосипед или коляску наверх.









Лобби дома «Москва»

И вот «фишка» – дизайнерские решетки на фасаде дома. Они не только для красоты. Это еще и жалюзи – жильцы смогут размещать наружные блоки кондиционеров прямо на лоджиях.





Дизайнерские решетки на фасаде дома выполняют функции

И, конечно же, дом будет оборудован тремя бесшумными скоростными лифтами OTIS, один из которых – панорамный. Поднимаясь на нужный этаж, жильцы и их гости будут с удовольствием ловить с высоты потрясающий вид на город!

Во дворе – обширная зона озеленения с детскими игровыми площадками, уголками отдыха и баскетбольной площадкой. Это место для игр и отдыха, а не машин. Но автостоянка неподалеку, а на въезде - целый комплекс «перехватывающих» парковок.

Домом «Москва» застройщик начинает продажи квартир уже в седьмом квартале комплекса «Минск Мир» , который называется « Евразия ». По периметру - восемь жилых домов квартала, а в центре квартала достаточно простора и для детского сада на 230 мест, и для игровых и спортивных площадок. Южнее будет огромный красивый парк, залог чистого воздуха и свежести во всем комплексе. В шаговой доступности у жителей квартала будут две станции метро и многочисленные остановки наземного общественного транспорта, поликлиника, медицинский центр, огромный торгово-развлекательный центр, две школы и три детских сада.





Многофункциональный комплекс «Минск-Мир» – это «город в городе», в котором будет все необходимое для комфортной жизни

И, конечно же, Международный финансовый центр! Здесь будут созданы тысячи рабочих мест. Прогуляться пешком от своего дома до офиса в МФЦ для жителей квартала будет одно удовольствие!





Минский Международный финансовый центр в многофункциональном комплексе «Минск-Мир»

В общем, не удивительно, что более ста квартир в доме «Москва» были забронированы за сутки до начала продаж по электронной очереди на сайте застройщика. А наутро будущие покупатели уже пришли в отдел продаж, чтобы претворить свою виртуальную мечту в реальность!

Молодые супруги Екатерина и Антон Рашкевич, по их признанию, принципиально хотели жить именно в комплексе «Минск Мир».





Молодые супруги Екатерина и Антон Рашкевич будут жить в доме «Москва»

– Это город в городе. Там красиво, все доступно, много магазинов, детские садики, школы и все остальное. Это будущее, наше будущее! В сентябре у нас была свадьба, сейчас живем на съемной квартире, но хотим, чтобы у нас было свое жилье и свой красивый комплекс «Минск Мир». Это наше - мы хотим туда и все! Меня как будущую маму очень радует, что в каждом квартале есть или школа, или детский садик. Это огромный плюс! – улыбается Екатерина.

Дом «Москва» ребята выбрали потому, что хотят быстрее получить квартиру, отремонтировать и вселиться. Уже в следующем году они получат ключи!

– Красивый дом, красивое место, хорошие планировки. И парк рядом. Там будет панорамный лифт - когда будешь подниматься, увидишь всю красоту города, комплекса. Там шикарное лобби. В квартирах большие окна, лоджия – а значит, всегда будет много света и солнца. Мы выбрали на пятом этаже так называемую евродвушку - то, что надо для нашей семьи. Очень понравилась эта квартира – там сразу два балкона! - перечисляет преимущества своего выбора Екатерина.

А Антон уже обдумал варианты финансирования покупки.

– Остановились на кредите от «Беларусбанка». Были на консультациях в разных банках, но эта партнерская программа с застройщиком наиболее привлекательна. Думаю, все у нас получится, потому что мы этого хотим, – рассуждает парень. – У меня коллеги уже построились в «Минск Мире». Один в доме «Волна», а другой – в «Марине».

Молодая супруга ждет вызова от менеджера на оформление документов и не может оправиться от волнений:

– Пришла с ночной смены и полтора часа ждала, пока заработает электронная очередь. Потом зарегистрировалась - и вот сегодня мы здесь. Очень переживаю! Потому что это важный этап в нашей жизни. Теперь все станет по-другому, и уже через год будем обживаться в нашей квартире. Я уже так и называю - наш дом, наша квартира!

А у Виктории Тур в руках - талон с цифрой «3». В электронной очереди она оказалась третьей!





В очереди за квартирой Виктория Тур благодаря электронному бронированию оказалась третьей!

– В девять утра, как только началась электронная регистрация, а я в это время уже была на работе, зашла на сайт и заняла очередь. Только позавчера мы про этот дом услышали, вчера зарегистрировалась – а сегодня уже оформляем покупку! Комплекс «Минск Мир» привлек нас расположением, в нем интересная архитектура. Мы пришли в офис продаж посмотреть, что есть, и менеджер подсказала про дом «Москва». Этот дом нам сразу очень понравился, и мы выбрали евродвушку с большим балконом. Окна в пол понравились. Здесь можно создать абсолютно уникальный интерьер, реализовать самые разные идеи. В целом планировка замечательная, можно делать все, что хочешь. Полет фантазии безграничен, – увлеченно рассказывает Виктория.

Супруги, у которых есть маленький ребенок, выбрали восьмой этаж. И неспроста!

– Вчера прочитала, что в доме будет панорамный лифт - это так здорово! Представляю, как ребенок будет хотеть на нем прокатиться! Ему четыре года, поэтому планируем побыстрее переехать - здесь построят и школы, и детские сады, что для семей с детьми очень удобно. Вообще инфраструктура очень важна. И поликлиника, и то, что парк рядом - все это очень привлекает, – перечисляет Виктория Тур причины, которые помогли ее семье сделать правильный выбор. – Это наше, по всем параметрам мы понимаем, что «Москва» – наш дом!

К слову, на часть стоимости квартиры будущие новоселы решили взять кредит – понравились партнерские программы, которые предлагает застройщик. Доступная стоимость жилья и возможность использования дополнительных финансовых инструментов стали для них еще одним фактором покупки. Как показывает элементарный расчет, семье достаточно иметь стабильный доход – и собственная квартира в доме «Москва» действительно может стать реальностью!

Во-первых, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика - в комплексе «Минск Мир» она предоставляется на срок до 10 лет. При уплате 30% от стоимости квартиры оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно – в отношениях с клиентами компания руководствуется принципами доверия.

Во-вторых, покупателям будут интересны партнерские банковские программы кредитования, которые подписаны с четырьмя ведущими банками страны. Получить финансирование можно на 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. Таким образом, при первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!