В Слуцке снова пройдёт бесплатное обучение и тренировка по дрифту

Источник материала: Слуцк Город





В субботу, 9 ноября, владельцы автомобилей с задним приводом из Слуцка и ближайших городов снова смогут принять участие тренировке по дрифту. Об этом сообщается в группе Matsuri BY в социальной сети Вконтакте.

Всё тот же инструктор по экстремальному вождению Илья Туревич и всё же условия - участие бесплатное, необходимо только зарегистрироваться по ссылке . Разница только в том, что на этот раз занятия для удобства будут разделены на две группы по времени, с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00.

К участию приглашаются новички с нулевым опытом управляемого заноса, так и водители, уже испытавшие свои силы на стадионах.

Все случчане смогут свободно прийти на стадион, посмотреть на заезды дрифтеров или покататься с пилотами на трассе. Так, на прошлой неделе некоторые даже катали своих детей и делились мощными впечатлениями.

И ещё одна новость для любителей автоспорта: у дрифтеров Слуцка, Солигорска и соседних городов появился чат в Telegram ( https://t.me/matsurislutsk ), в котором можно пообщаться по теме и обсудить организационные вопросы.

Обзор с первой тренировки по дрифту можно посмотреть здесь .



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