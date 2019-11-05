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В Слуцке снова пройдёт бесплатное обучение и тренировка по дрифту
06.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В субботу, 9 ноября, владельцы автомобилей с задним приводом из Слуцка и ближайших городов снова смогут принять участие тренировке по дрифту. Об этом сообщается в группе
Всё тот же инструктор по экстремальному вождению Илья Туревич и всё же условия - участие бесплатное, необходимо только зарегистрироваться по
Все случчане смогут свободно прийти на стадион, посмотреть на заезды дрифтеров или покататься с пилотами на трассе. Так, на прошлой неделе некоторые даже катали своих детей и делились мощными впечатлениями.
И ещё одна новость для любителей автоспорта: у дрифтеров Слуцка, Солигорска и соседних городов появился чат в Telegram (
Обзор с первой тренировки по дрифту можно посмотреть
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В субботу, 9 ноября, владельцы автомобилей с задним приводом из Слуцка и ближайших городов снова смогут принять участие тренировке по дрифту. Об этом сообщается в...
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