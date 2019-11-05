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На трассе Р23 оторвавшаяся крыша погрузчика влетела в автомобиль - пострадала женщина

06.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На трассе Р23 оторвавшаяся крыша погрузчика влетела в автомобиль - пострадала женщина

Довольно необычное по своей механике дорожно-транспортное происшествие произошло днём во вторник на автодороге Р23 Минск-Микашевичи вблизи деревни Леньки Слуцкого района.

Как сообщили сайту SlutskGorod очевидцы, грузовик-«эвакуатор» перевозил на платформе экскаватор, у которого на скорости во время движения оторвалась пластиковая крыша.

Кузовной элемент упал на движущийся позади автомобиль Хонда. По предварительной информации, в результате пострадала пассажирка легковушки, которая ехала на заднем сиденье автомобиля. 

С телесными повреждениями женщина была доставлена в травматологию, её жизни ничего не угрожает.

На трассе Р23 оторвавшаяся крыша погрузчика влетела в автомобиль - пострадала женщина

На трассе Р23 оторвавшаяся крыша погрузчика влетела в автомобиль - пострадала женщина

На трассе Р23 оторвавшаяся крыша погрузчика влетела в автомобиль - пострадала женщина


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Довольно необычное по своей механике дорожно-транспортное происшествие произошло днём во вторник на автодороге Р23 Минск-Микашевичи вблизи деревни Леньки...
 
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