Случчанка выиграла 50 000 рублей в рекламной игре «Удача в придачу» от «Евроопта»

Источник материала: Слуцк Город





Жительница Слуцка Ольга Бадытчик выиграла самый крупный денежный приз 132-го тура рекламной игры «Удача в придачу» от ООО «Евроопт». Об этом сообщается в разделе со списком победителей на сайте организатора конкурса.

По время прямого эфира ведущие смогли по видеосвязи дозвониться до 35-летней случчанки, которая находится в декретном отпуске.

В разговоре женщина призналась, что не может поверить в свой выигрыш. Так совпало, что именно сегодня её сыну исполнилось 10 месяцев.

Ольга добавила, что выигрыш думает потратить на жилищные вопросы.



Slutsk-Gorod.by

Фото: СБ