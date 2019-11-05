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Случчанка выиграла 50 000 рублей в рекламной игре «Удача в придачу» от «Евроопта»
06.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Жительница Слуцка Ольга Бадытчик выиграла самый крупный денежный приз 132-го тура рекламной игры «Удача в придачу» от ООО «Евроопт». Об этом
По время прямого эфира ведущие смогли по видеосвязи дозвониться до 35-летней случчанки, которая находится в декретном отпуске.
В разговоре женщина призналась, что не может поверить в свой выигрыш. Так совпало, что именно сегодня её сыну исполнилось 10 месяцев.
Ольга добавила, что выигрыш думает потратить на жилищные вопросы.
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Жительница Слуцка Ольга Бадытчик выиграла самый крупный денежный приз 132-го тура рекламной игры «Удача в придачу» от ООО «Евроопт». Об этом сообщается в разделе со...
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